ETV Bharat / state

मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी; मिर्जापुर पुलिस ने तीनों मंदिरों में चलाया जांच अभियान

मिर्जापुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने बताया कि धमकी देने वाले मयंक को प्रयागराज से हिरासत में ले लिया गया है.

मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी.
मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 2:11 PM IST

|

Updated : November 25, 2025 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सोमवार-मंगलवार आधी रात को डायल 112 पर धमकी मिली. इसके बाद पुलिस बल, बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ मां विंध्यवासिनी मंदिर, अष्टभुजा मंदिर और कालीखोह मंदिर में जांच-पड़ताल की गई.

मिर्जापुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने बताया कि देर रात लखनऊ कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, कि मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ने की धमकी मिली है. यह सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीमों ने मां विंध्यवासिनी धाम, अष्टभुजा मंदिर और कालीखोह मंदिरों में सघन जांच की गई है.

धमकी देने वाले को प्रयागराज से हिरासत में ले लिया गया है. उसका नाम मयंक है. बताया जा रहा है, कि वह मानसिक रूप से बीमार है. फिलहाल, पूरे मामले की जांच की जा रही है.

मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी. (Video Credit: ETV Bharat)

कंट्रोल रूम में फोन कर दी धमकी: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आधी रात को प्रयागराज निवासी युवक ने लखनऊ कंट्रोल रूम में फोन करके विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी.

इस सूचना पर मिर्जापुर की पुलिस टीमें तत्काल एक्टिव हुईं और शहर में जांच, चेकिंग अभियान लांच कर दिया गया. तीनों मंदिरों के साथ ही शहर के विभिन्न स्थानों पर संदिग्ध लोगों और गाड़ियों की चेकिंग की गई, लेकिन कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. आरोपी युवक पुलिस हिरासत में है.

लखनऊ में भी मिली थी धमकी: इससे पहले सोमवार शाम को राजधानी लखनऊ के लुलु मॉल में धमकी भरा लेटर मिला था. इसमें राजधानी के स्कूलों और सरकारी इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी.

लेटर में 24 घंटे के भीतर कई स्कूलों और सरकारी बिल्डिंग्स, प्रमुख भवनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इसके बाद देर रात तक लखनऊ में पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया.

आतंकी हमले की धमकी: सीओ सिटी विवेक चावला ने बताया कि देर रात लखनऊ 112 कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी मां विंध्यवासिनी मंदिर पर आतंकवादी हमला हो सकता है. इसको लेकर तीनों मंदिरों की सघन जांच की गई है. धमकी देने वाले को प्रयागराज से हिरासत में ले लिया गया है. जिसका नाम मयंक है. वह मानसिक रूप से बीमार है. 20 सालों से उसका इलाज चल रहा है. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है. जगह-जगह चेकिंग की जा रही है.

यह भी पढ़ें: सरकारी इमारतों-स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी; लखनऊ के लुलु मॉल में मिला 4 लाइन का लेटर

Last Updated : November 25, 2025 at 2:52 PM IST

TAGGED:

MIRZAPUR VINDHYAVASINI TEMPLE NEWS
VINDHYAVASINI TEMPLE BOMB THREAT
VINDHYAVASINI TEMPLE MIRZAPUR NEWS
BOMB THREAT MIRZAPUR VINDHYACHAL
MIRZAPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.