ETV Bharat / state

मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी; मिर्जापुर पुलिस ने तीनों मंदिरों में चलाया जांच अभियान

मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर: मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सोमवार-मंगलवार आधी रात को डायल 112 पर धमकी मिली. इसके बाद पुलिस बल, बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ मां विंध्यवासिनी मंदिर, अष्टभुजा मंदिर और कालीखोह मंदिर में जांच-पड़ताल की गई. मिर्जापुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने बताया कि देर रात लखनऊ कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, कि मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ने की धमकी मिली है. यह सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीमों ने मां विंध्यवासिनी धाम, अष्टभुजा मंदिर और कालीखोह मंदिरों में सघन जांच की गई है. धमकी देने वाले को प्रयागराज से हिरासत में ले लिया गया है. उसका नाम मयंक है. बताया जा रहा है, कि वह मानसिक रूप से बीमार है. फिलहाल, पूरे मामले की जांच की जा रही है. मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी. (Video Credit: ETV Bharat) कंट्रोल रूम में फोन कर दी धमकी: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आधी रात को प्रयागराज निवासी युवक ने लखनऊ कंट्रोल रूम में फोन करके विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी.