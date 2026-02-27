ETV Bharat / state

बाबूलाल के गढ़ में माले ने दी भाजपा को चोट, धनवार नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर विनय संथालिया की जीत

धनवार नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनय कुमार संथालिया को सर्टिफिकेट प्रदान करते अधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गिरिडीह: जिले के धनवार नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष पद पर विनय कुमार संथालिया ने जीत दर्ज की है. विनय को कुल 3133 मत मिले हैं. जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रोबिन कुमार को 1635 मत मिले हीं. वहीं मंजू देवी 1102 लोगों ने अपना समर्थन दिया था. जीत के बाद विनय को प्रशासन की ओर से सर्टिफिकेट प्रदान किया गया.

विनय संथालिया ने जीत के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि वे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय धनवार से चुनावी मैदान में थे. जनता ने उनका साथ दिया. साथ ही साथ जनता ने वोटों के माध्यम से यह जवाब दिया कि अब काम का हिसाब देना होगा और लूट का जवाब भी.

धनवार नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनय कुमार संथालिया का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भाकपा माले के हैं नेता

यहां बता दें कि विनय संथालिया भाकपा माले के नेता हैं. क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे विनय जनता के मुद्दों पर मुखर भी रहे हैं. विनय की जीत के बाद समर्थकों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाया और विनय को फूल माला से लाद दिया. जीत के बाद मौके पर पहुंचे भाकपा माले के नेता सह पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने भी इस जीत को जनता की जीत बताया.

भाजपा-माले का गढ़ है धनवार