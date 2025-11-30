डॉ. परमार के बाद सिरमौर को मिली कांग्रेस मुखिया की कुर्सी, छह दशक बाद संगठन का केंद्र बना सिरमौर
2027 विधानसभा चुनाव से पहले विनय कुमार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी सौंप कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव!
शिमला: हिमाचल प्रदेश का जब 1948 में गठन हुआ था, तब सिरमौर जिले से डॉ. वाईएस परमार कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे. हिमाचल निर्माता के नाम से मशहूर वाईएस परमार तीन बार प्रदेश कांग्रेस के मुखिया रहे. उन्होंने आखिरी बार 1959 से 1964 तक पार्टी की बागडोर संभाली थी. इसके बाद अब सिरमौर जिले से ही कांग्रेस पार्टी को 33वां मुखिया मिला है. ऐसे में विनय कुमार के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनने से सिरमौर की सियासत एक बार फिर से चर्चा में है. कांग्रेस ने इस बार वर्ष 2027 में सामने खड़ी विधानसभा चुनाव की राजनीतिक परीक्षा पास करने के लिए दलित चेहरे विनय कुमार को आगे किया है.
कौन हैं विनय कुमार?
विनय कुमार रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर तीसरे बार विधायक बने हैं. उनके पिता स्व. प्रेम सिंह भी इसी सीट पर छह बार विधायक रह चुके हैं. इस तरह से विनय कुमार को कांग्रेस संगठन की बागडोर मिलने से छह दशकों बाद फिर सिरमौर की राजनीतिक जमीन सुर्खियों के केंद्र में है. कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष ने रविवार को अपना नया कार्यभार संभाल लिया है.
प्रदेश अध्यक्ष पद से प्रतिभा सिंह की विदाई और उसके बाद सिरमौर के नेता को पार्टी मुखिया की मिली जिम्मेदारी ने सिरमौर जिले के राजनीतिक कद को नई बुलंदी दी है. डॉ. वाईएस परमार के दौर के बाद पहली बार सिरमौर कांग्रेस की कमान शीर्ष स्तर पर संभाल रहा है, जिससे स्थानीय कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और प्रदेश में नई राजनीतिक समीकरणों पर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं. वहीं, आगामी चुनावी तैयारियों के बीच यह फैसला पार्टी के भविष्य की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है.
काग्रेस एक साल से बिना संगठन
हिमाचल में पिछले एक साल के अधिक समय से कांग्रेस पार्टी बिना संगठन के रही. प्रदेश में 6 नवंबर 2024 को कांग्रेस के प्रदेश सहित जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी को भंग किया गया था, जिसके बाद संगठन के की जिम्मेदारी अकेले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के कंधों पर रही. हाईकमान ने अब विनय कुमार को नया अध्यक्ष बनाया है, जिन्होंने पदभार ग्रहण करने के साथ ही तीन महीनों में बूथ स्तर तक कार्यकारिणी के गठन का भरोसा दिया है. वहीं, विनय कुमार ने वर्ष 2027 की सामने खड़ी चुनौती से पार पाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर तैयारियां शुरू करने कह दिया है.
दलित चेहरे पर इसलिए खेला दांव!
हिमाचल में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. प्रदेश में कुल 68 में से 17 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जो कुल विधानसभा क्षेत्रों का 25 फीसदी है. ऐसे में कांग्रेस ने दो साल बाद प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव देखते हुए शिमला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जिला सिरमौर से नए दलित चेहरे विनय कुमार पर दांव खेला है. पार्टी के इस चयन को संगठनात्मक समीकरणों और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है.
2027 में ऐसे कांग्रेस की सरकार रिपीट करेंगे विनय कुमार?
विनय कुमार ने कहा है कि, "डॉ . वाईएस परमार के बाद सिरमौर का अध्यक्ष पद मिलना बहुत बड़ी बात है. अब विनय कुमार कांग्रेस वर्करों की आवाज बनेगा. सभी वरिष्ठ नेताओं के सहयोग और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके 2027 में फिर से कांग्रेस सरकार को रिपीट करनी है."
