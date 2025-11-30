ETV Bharat / state

डॉ. परमार के बाद सिरमौर को मिली कांग्रेस मुखिया की कुर्सी, छह दशक बाद संगठन का केंद्र बना सिरमौर

शिमला: हिमाचल प्रदेश का जब 1948 में गठन हुआ था, तब सिरमौर जिले से डॉ. वाईएस परमार कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे. हिमाचल निर्माता के नाम से मशहूर वाईएस परमार तीन बार प्रदेश कांग्रेस के मुखिया रहे. उन्होंने आखिरी बार 1959 से 1964 तक पार्टी की बागडोर संभाली थी. इसके बाद अब सिरमौर जिले से ही कांग्रेस पार्टी को 33वां मुखिया मिला है. ऐसे में विनय कुमार के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनने से सिरमौर की सियासत एक बार फिर से चर्चा में है. कांग्रेस ने इस बार वर्ष 2027 में सामने खड़ी विधानसभा चुनाव की राजनीतिक परीक्षा पास करने के लिए दलित चेहरे विनय कुमार को आगे किया है.

कौन हैं विनय कुमार?

विनय कुमार रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर तीसरे बार विधायक बने हैं. उनके पिता स्व. प्रेम सिंह भी इसी सीट पर छह बार विधायक रह चुके हैं. इस तरह से विनय कुमार को कांग्रेस संगठन की बागडोर मिलने से छह दशकों बाद फिर सिरमौर की राजनीतिक जमीन सुर्खियों के केंद्र में है. कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष ने रविवार को अपना नया कार्यभार संभाल लिया है.

प्रदेश अध्यक्ष पद से प्रतिभा सिंह की विदाई और उसके बाद सिरमौर के नेता को पार्टी मुखिया की मिली जिम्मेदारी ने सिरमौर जिले के राजनीतिक कद को नई बुलंदी दी है. डॉ. वाईएस परमार के दौर के बाद पहली बार सिरमौर कांग्रेस की कमान शीर्ष स्तर पर संभाल रहा है, जिससे स्थानीय कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और प्रदेश में नई राजनीतिक समीकरणों पर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं. वहीं, आगामी चुनावी तैयारियों के बीच यह फैसला पार्टी के भविष्य की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है.