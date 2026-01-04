'जी राम जी' के विरोध में कांग्रेस 47 दिनों तक चलाएगी ये अभियान, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बुलाई जिलाध्यक्षों की बैठक
'देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम' की तैयारी के लिए हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा ऐलान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 4, 2026 at 5:45 PM IST|
Updated : January 4, 2026 at 5:55 PM IST
शिमला: देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार के रुख (विकसित भारत-जी राम जी एक्ट, 2025) के खिलाफ अब सियासी टकराव और तेज हो गया है. हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मनरेगा को 'कमज़ोर करने और धीरे-धीरे समाप्त करने' के कथित प्रयासों के विरोध में 47 दिनों तक चलने वाले राज्यव्यापी अभियान का ऐलान कर दिया है.
'जी राम जी' के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल
इस बड़े राजनीतिक अभियान को धार देने के लिए हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें संगठन को जमीनी स्तर तक सक्रिय करने, केंद्र की नीतियों के खिलाफ जनमत तैयार करने और गांव-गांव तक सरकार का पक्ष पहुंचाने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा. प्रदेश कांग्रेस का यह अभियान न सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच टकराव को नई धार देगा, बल्कि आने वाले समय में पार्टी के राजनीतिक एजेंडे का अहम आधार भी बनेगा.
8 को होगी कांग्रेस की बैठक
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने 8 जनवरी को नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की एक अहम बैठक बुलाई है. प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थिति कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित होने वाली इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा का नाम बदलने और इसे कमजोर करने के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर 10 जनवरी से 25 फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत हिमाचल में केंद्र के खिलाफ कांग्रेस अभियान शुरू करने जा रही है.
'मनरेगा बचाओ संग्राम'
इस दौरान कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, नुक्कड़ सभाओं और प्रेस सम्मलेनों से इस नए कानून की खामियों से लोगों को जागरूक करेंगे. कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि, "मनरेगा बचाओ संग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं व आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश भर चलाए जाने वाले इस अभियान की रूप रेखा तैयार की जाएगी. इस दौरान के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशों को लेकर भी पार्टी जिला अध्यक्षों को अवगत करवाया जाएगा."
ये भी पढ़ें: क्या है सुख-आश्रय योजना? जिससे मंडी के इन युवाओं ने बनाया 'सपनों का आशियाना'
ये भी पढ़ें: 2000 करोड़ की कमाई का सवाल, CM सुक्खू बोले- लैंड रेवेन्यू वसूलना हिमाचल का अधिकार, राहत के भी दिए संकेत