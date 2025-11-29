ETV Bharat / state

हिमाचल कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार इस दिन संभालेंगे कार्यभार, सामने होगी ये चुनौती

विनय कुमार को हिमाचल कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया है. उनके सामने पंचायती राज चुनाव से लेकर कई अन्य अन्य चुनौतियां है.

हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार
हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 3:24 PM IST

Updated : November 29, 2025 at 3:48 PM IST

शिमला: हिमाचल कांग्रेस संगठन में लंबे समय से चल रही चर्चाओं और मंथन के बाद आखिरकार हाईकमान ने सिरमौर जिला से रेणुका विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय कुमार के हाथों में पार्टी की कमान सौंपी है. विनय कुमार कल यानी रविवार को अपना नया पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं. ऐसे में वो पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में जब आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे तो उनके सामने सिर्फ पद नहीं बल्कि प्रदेश में वर्ष 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की भी चुनौती होगी.

इससे पहले उन्हें अगले कुछ महीनों में होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के लिए होने वाली चुनाव की परीक्षा से गुजरना होगा. जो संगठन की दिशा, पार्टी की मजबूती और जनता के विश्वास का भविष्य तय करेगी. विनय कुमार के अध्यक्ष बनने के साथ ही कांग्रेस के भीतर नई ऊर्जा, नए समीकरण और नई रणनीति की तलाश की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं. सत्ता और संगठन के बीच संतुलन, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की चुनौती, भाजपा के हमलों का जवाब और विकास के एजेंडे को जनता तक पहुंचाने की जिम्मवारी ये सब अब विनय कुमार के कंधों पर होगी.

10 बजे संभालेंगे कार्यभार, मुख्यमंत्री सहित ये सभी रहेंगे उपस्थित

विनय कुमार के लिए कल का दिन सिर्फ कार्यभार ग्रहण का औपचारिक मौका नहीं होगा, बल्कि हिमाचल राजनीति में कांग्रेस के नए अध्याय की शुरुआत भी मानी जाएगी. सभी की निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि विनय कुमार किस तरह पार्टी को 2027 के मिशन की ओर संगठित और गति देने का रोडमैप पेश करते हैं. विनय कुमार कल सुबह 10 बजे अपना नया पदभार ग्रहण करेंगें इस दौरान पार्टी मुख्यालय में समारोह आयोजित किया किया जाएगा.

इस दौरान प्रदेश मामलों की प्रभारी सांसद रजनी पाटिल,सह प्रभारी चेतन चौहान व विदित चौधरी विशेष तौर पर उपस्थित होंगे. वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू,उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री,निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, कांग्रेस के सभी विधायक,पूर्व विधायक, बोर्डो निगमों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी के सभी पूर्व पदाधिकारी व प्रदेशभर से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद होंगे. इसके अतिरिक्त अग्रणी संगठनों युवा कांग्रेस,महिला कांग्रेस, सेवादल,एनएसयूआई, सभी विभागों के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ता भी समारोह के गवाह बनेंगे.

