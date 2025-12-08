ETV Bharat / state

'कांग्रेस में नहीं कोई गुटबाजी, सभी लोग राहुल गांधी और पार्टी के लिए कर रहे काम'

शिमला: हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार एक्शन मोड में है. शिमला में फ्रंटल संगठनों के साथ हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में विनय कुमार ने अपने इरादों को स्पष्ट करते हुए हिमाचल की राजनीति में पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी की सभी अटकलों पर विराम लगाया.

'कांग्रेस पार्टी में नहीं गुटबाजी'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा, 'पार्टी में किसी तरह का मतभेद नहीं, बल्कि हर नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है. जिस दिन मैंने अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था, सभी नेता एक छत के नीचे थे. इसलिए पार्टी में गुटबाजी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है. मेरे सभी के साथ मधुर संबंध हैं, जो सरकार और संगठन के बीच कड़ी का काम करेंगे'.

दिल्ली में होगी 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली

विनय कुमार ने कहा कि आज सुबह मेरी 10 बजे मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है, जिसमें 11 दिसंबर को मंडी में आयोजित होने वाली रैली को लेकर चर्चा हुई. इसके साथ ही 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर भी नेशनल कॉल है. जो भाजपा की जन विरोधी नीति है, उसके खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया जा रहा है. दिल्ली में होने वाली इस महारैली में हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से 2 से ढाई हजार कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे. इसको लेकर आज सभी फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें उनसे दोनों रैलियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.