'कांग्रेस में नहीं कोई गुटबाजी, सभी लोग राहुल गांधी और पार्टी के लिए कर रहे काम'

14 दिसंबर को दिल्ली में 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली होगी, जिसमें हिमाचल से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेंगे.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 5:14 PM IST

शिमला: हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार एक्शन मोड में है. शिमला में फ्रंटल संगठनों के साथ हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में विनय कुमार ने अपने इरादों को स्पष्ट करते हुए हिमाचल की राजनीति में पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी की सभी अटकलों पर विराम लगाया.

'कांग्रेस पार्टी में नहीं गुटबाजी'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा, 'पार्टी में किसी तरह का मतभेद नहीं, बल्कि हर नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है. जिस दिन मैंने अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था, सभी नेता एक छत के नीचे थे. इसलिए पार्टी में गुटबाजी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है. मेरे सभी के साथ मधुर संबंध हैं, जो सरकार और संगठन के बीच कड़ी का काम करेंगे'.

दिल्ली में होगी 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली

विनय कुमार ने कहा कि आज सुबह मेरी 10 बजे मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है, जिसमें 11 दिसंबर को मंडी में आयोजित होने वाली रैली को लेकर चर्चा हुई. इसके साथ ही 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर भी नेशनल कॉल है. जो भाजपा की जन विरोधी नीति है, उसके खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया जा रहा है. दिल्ली में होने वाली इस महारैली में हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से 2 से ढाई हजार कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे. इसको लेकर आज सभी फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें उनसे दोनों रैलियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.

'जिला अध्यक्षों के नाम पर हाईकमान लेगा निर्णय'

विनय कुमार कार्यकारिणी के गठन से पहले सभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों से मिल रहे हैं. विनय कुमार ने पूर्व पार्टी अध्यक्ष एवं मंत्री रही विद्या स्टोक्स से उनके घर जाकर चर्चा की. उन्होंने कहा कि 3 महीने में प्रदेश कांग्रेस संगठन का गठन किया जाएगा. अभी हमारा सभी जिलों में संगठन सृजन का कार्यक्रम चला था, वह पूरा हो गया है. इसकी रिपोर्ट अब हाईकमान को जाएगी, इसके बाद जिला अध्यक्षों के नाम पर हाईकमान ही निर्णय लेगा. वहीं, इसी बीच ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति का प्रक्रिया भी पूरा किया जाएगा.

'बुजुर्गों का होश और जवानों का जोश को साथ लेकर चलेंगे'

विनय कुमार ने कहा कि कार्यकारिणी में सभी वर्ग के लोगों को स्थान दिया जाएगा. इसमें हम बुजुर्गों का होश और युवाओं का जोश को साथ लेकर चलेंगे. बुजुर्ग नेताओं से भी कांग्रेस को आगे बढ़ाने के टिप्स लिए जाएंगे. जिसके लिए मैं पार्टी के सभी पूर्व अध्यक्षों के घर जाकर चर्चा कर रहा हूं. निश्चित तौर पर आगे का सफर सार्थक रहेगा.

