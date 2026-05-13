'चुनाव खत्म होते ही क्यों बदले पीएम मोदी के सुर? गंभीर संकट के बीच नजर आ रहा देश'
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने पीएम मोदी पर हमला बोला.उन्होंने कहा लोगों को पश्चिमी संकट का हवाला देकर डर पैदा किया जा रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 9:13 AM IST
शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक संकट का हवाला देते हुए लोगों से सोना कम खरीदने, गाड़ियों का सीमित उपयोग करने, खाद्य तेल की खपत घटाने, विदेश यात्राओं से बचने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की. प्रधानमंत्री की इस अपील ने न केवल आम लोगों की चिंताओं को बढ़ाया है बल्कि विपक्ष को भी केंद्र सरकार पर हमला बोलने का बड़ा मौका दे दिया है.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि जब सरकार लगातार देश में तेल, गैस और जरूरी वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रही है, तो फिर जनता से इस प्रकार की बचत और संयम की अपील क्यों की जा रही है? प्रधानमंत्री की ये अपील पूरी तरह विरोधाभासी है. एक तरफ सरकार देश में पेट्रोल, डीजल, गैस और जरूरी वस्तुओं की किसी भी प्रकार की कमी से इनकार कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री लोगों को खर्च कम करने और संसाधनों की बचत करने की सलाह दे रहे हैं.
डर और असमंजस में लोग
विनय कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि पांच राज्यों के चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री देश में सब कुछ सामान्य और नियंत्रण में बताते रहे हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही अब पश्चिम एशिया संकट का हवाला देकर लोगों में डर और असमंजस पैदा किया जा रहा है. आज देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी सीधे तौर पर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और फैसलों का परिणाम है. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अमेरिका के दबाव में केंद्र सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए, जिनका असर अब देश की ऊर्जा सुरक्षा पर दिखाई देने लगा है. आज देश तेल और गैस जैसे गंभीर संकट की आशंका के बीच खड़ा नजर आ रहा है. आम जनता पहले से ही रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और कमी जैसी समस्याओं से जूझ रही है, यदि आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल या खाद्य तेलों पर भी असर पड़ता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की नीतियों पर होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी लेते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए और केवल अपील करने के बजाय देश को संभावित आर्थिक संकट से बाहर निकालने के ठोस और प्रभावी उपाय सामने रखने चाहिए.
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