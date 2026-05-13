ETV Bharat / state

'चुनाव खत्म होते ही क्यों बदले पीएम मोदी के सुर? गंभीर संकट के बीच नजर आ रहा देश'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ( ETV Bharat )

शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक संकट का हवाला देते हुए लोगों से सोना कम खरीदने, गाड़ियों का सीमित उपयोग करने, खाद्य तेल की खपत घटाने, विदेश यात्राओं से बचने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की. प्रधानमंत्री की इस अपील ने न केवल आम लोगों की चिंताओं को बढ़ाया है बल्कि विपक्ष को भी केंद्र सरकार पर हमला बोलने का बड़ा मौका दे दिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि जब सरकार लगातार देश में तेल, गैस और जरूरी वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रही है, तो फिर जनता से इस प्रकार की बचत और संयम की अपील क्यों की जा रही है? प्रधानमंत्री की ये अपील पूरी तरह विरोधाभासी है. एक तरफ सरकार देश में पेट्रोल, डीजल, गैस और जरूरी वस्तुओं की किसी भी प्रकार की कमी से इनकार कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री लोगों को खर्च कम करने और संसाधनों की बचत करने की सलाह दे रहे हैं. डर और असमंजस में लोग