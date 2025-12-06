ETV Bharat / state

अंधेरे में भरतपुर का बड़गांव खुर्द ग्राम पंचायत, 2 साल से गांव वाले कर रहे इंतजार

सौर ऊर्जा के मशीनों में आई खराबी को आज तक दूर नहीं किया गया. गांव के बच्चे पढ़ाई छोड़ दहशत में जीने को मजबूर हैं.

VILLAGES PLUNGED INTO DARKNESS
अंधेरे में भरतपुर का बड़गांव खुर्द ग्राम पंचायत
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 6, 2025 at 1:19 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: सौर ऊर्जा योजना के तहत गांवों को रोशन करने की योजना शुरू की गई. लेकिन संबंधित विभाग की लापरवाही के चलते योजना को पलीता लगता नजर आ रहा है. प्रभावित गांव वालों की मदद अफसर और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी नहीं कर रहे हैं.

3 साल से अंधेरे में डूबा ग्राम पंचायत

गांव में लगे सौर ऊर्जा प्लेटों और मशीनों में आई खराबी को दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही. गांव वालों का आरोप है कि मेंटेनेंस के लिए वो कई बार विभाग से मदद मांग चुके हैं. लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कोई भी उनकी दिक्कत का सुध लेने को तैयार नहीं हैं. गांव वालों का यहां तक कहना है कि अफसरों की लापरवाही का खामियाजा वो पिछले 2 सालों से भुगत रहे हैं. पिछले दो सालों से उनके गांव में बिजली नहीं है. 350 गांव की आबादी वाला पंचायत अंधेरे में डूबा है. बच्चे लाइट नहीं होने की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं.

दहशत में जीने को मजबूर (ETV Bharat)

शिकायत पर आजतक नहीं हुई कार्रवाई

दरअसल, बड़गांव खुर्द पंचायत जंगल और पहाड़ों से घिरा क्षेत्र है. यहां बिजली के खंभे और वायर पहुंचाने में बिजली विभाग को दिक्कत आ रही है. इस दिक्कत को दूर करने के लिए शासन ने पंचायत में सौर ऊर्जा योजना की शुरूआत की. जब सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया गया तो सबकुछ ठीक रहा. जैसे जैसे दिन बीता मशीनों में दिक्कत आनी शुरू हो गई. अब आलम ये है कि इन मशीनों को दुरुस्त करने के लिए न तो अधिकारी आ रहे हैं न कर्मचारी. जंगली इलाका होने के चलते जंगली जानवर अक्सर गांव में घुस जाते हैं. रोशनी नहीं होने के चलते बच्चों की पढ़ाई लिखाई अलग बाधित हो रही है.

सरकार ने हमारे लिए बिजली का इंतजाम कर दिया, ये अच्छी बात है. लेकिन बिजली लगातार मिलती रहे इसका इंतजाम करना भी शासन का काम है. अब सिस्टम में बैठे लोग ही हमारी मदद नहीं कर रहे हैं: ग्रामीण, बड़गांव खुर्द ग्राम पंचायत

अंधेरे में भरतपुर का बड़गांव खुर्द ग्राम पंचायत (ETV Bharat)

दफ्तर में नहीं मिले जिम्मेदार अधिकारी

ग्रामीणों की शिकायत को लेकर जब ईटीवी भारत की टीम मौके पर पहुंची तो उनकी शिकायत सही निकली. ग्रामीणों की शिकायत पर ईटीवी भारत की टीम क्रीड़ा विभागीय दफ्तर पहुंची और अफसरों से बात करने की कोशिश की. लेकिन अफसोस की वहां पर जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं मिले. ग्रामीणों ने शिकायती लहजे में बताया कि संबंधित अधिकारी अक्सर दफ्तर से बाहर रहते हैं.


हम लोग रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलते. बाहर जंगली जानवरों का खतरा रहता है. रोशनी नहीं होने की वजह से जंगली जानवर कई बार दरवाजे तक पहुंच जाते हैं. हमें बहुत दिक्कत होती है: रमा यादव, स्थानीय ग्रामीण

अंधेरे में भरतपुर का बड़गांव खुर्द ग्राम पंचायत (ETV Bharat)

हमारा ग्राम पंचायत और गांव दोनों जंगल के बीच है. यहां हमेशा जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है. पहले यहां सौर ऊर्जा के तहत रोशनी की व्यवस्था थी. अब ये व्यवस्था मेंटेनेंस की दिक्कत की वजह से बंद है. हम रात के वक्त बच्चों को भी घर से बाहर नहीं निकलने देते: बीरबल, स्थानीय ग्रामीण

हम लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं. कोई भी अफसर और अधिकारी हमारी मदद के लिए नहीं आया. सरकार ने हमारे लिए सोलर प्लांट यहां लगाया. देखभाल और मेंटेनेंस के अभाव में अब ये खराब हो गया है. इसे जल्द ठीक कराया जाना चाहिए: दयाशंकर, सिंह, पूर्व सरपंच


सौर ऊर्जा के फायदे

सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी से मिलने वाली गर्मी और प्रकाश की ऊर्जा है, जिसे सौर पैनलों या थर्मल तकनीकों का उपयोग करके बिजली या गर्मी में बदला जाता है. सौर ऊर्जा से मिलनी वाली बिजली ग्रीन एनर्जी की कैटेगरी में आती है. इस ऊर्जा से किभी भी तरह का पर्यावरण संकट नहीं होता. इस ऊर्जा से रोशनी भी पर्याप्त मिलती है और थर्मल और कोयले की बिजली पर हमारी आत्मनिर्भरता कम होती है.

