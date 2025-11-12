ETV Bharat / state

काठकुनी शैली के मकानों पर आग का कहर, अग्निकांड में मिट चुका है कई गांवों का वजूद

आगजनी में हिमाचल की पुरातन काठकुनी शैली से बने कई मकान जलकर राख हो गए हैं.

झनियार गांव में भीषण अग्निकांड (ETV Bharat)
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

November 12, 2025

5 Min Read
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में सर्दियों के दौरान आगजनी के कई मामले सामने आते हैं. आग के कारण यहां कई गांव का वजूद तक मिट गया है. इस आगजनी के चलते हिमाचल की पुरातन काठकुनी शैली भी खतरे में आ रही है, क्योंकि ये मकान लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते हैं. जिनमें आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है. जिसके चलते अब लोग काठकुनी शैली के मकानों को छोड़कर कंक्रीट से बने घरों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. आगजनी के चलते जहां गांवों में भारी नुकसान हो रहा है. वहीं, हिमाचल की पुरातन शैली भी घटती जा रही है.

अग्निकांड में जल रहे काठकुनी शैली के मकान (ETV Bharat)

20 सालों में आग का तांडव

जिला कुल्लू की अगर बात करें तो बीते 20 सालों में ग्रामीणों इलाकों में आग के कारण पुरातन काठकुनी शैली के घरों से बने 10 गांव मिट चुके हैं. ये गांव अब नई भवन निर्माण शैली से आबाद हुए हैं. यहां के ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों साल पुराने काठकुनी शैली के मकान सैलानियों को भी पसंद हुआ करते थे, लेकिन आग के चलते काठकुनी शैली के कई मकान का आज वजूद तक खत्म हो गया है. अब इन गांव में कंक्रीट से बने भवन तैयार किया जा रहे हैं. ऐतिहासिक धरोहर गांवों के अलावा शहरी क्षेत्रों में भी आग की घटनाओं ने तांडव मचाया है. हालांकि जिला कुल्लू में प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को आग से बचने के लिए एक लाख लीटर स्टोरेज क्षमता वाले वाटर टैंक बनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन अभी तक यह योजना भी धरातल पर नहीं उतर पाई है.

झनियार में 2 मंदिर और 4 गौशालाएं चढ़ी आग की भेंट (ETV Bharat)

कुल्लू में आगजनी का कहर

  • साल 2006 में जिला कुल्लू के ऐतिहासिक गांव मलाणा में 100 से ज्यादा घर जल गए थे.
  • साल 2006 में ही मणिकर्ण का शिल्हा गांव भी आग की भेंट चढ़ गया था.
  • साल 2007 में बंजार के मोहनी गांव में 90 घर और गोशालाएं आग में जलकर राख हो गई थी.
  • साल 2007 में भुंतर कस्बे में 6 से ज्यादा दुकानें आग में राख हो गई थीं.
  • साल 2008 में मनाली का सोलंग गांव आगजनी में तबाह हो गया था.
  • साल 2009 में निरमंड के जुआगी गांव में 30 घर जलकर राख हो गए थे.
  • साल 2015 में कोटला गांव में 40 घर आग की भेंट चढ़ गए थे.
  • साल 2021 में एक बार फिर मलाणा गांव में 16 मकान आग की चपेट में आए थे.
  • साल 2021 को मझाण गांव में 12 मकान और एक मंदिर जल कर राख हो गया था.
  • साल 2023 में 14 दिसंबर को सैंज के पटैला गांव में 9 मकान जल गए थे.
  • साल 2023 में बंजार के पुराने बस अड्डा के पास 9 दुकानें और 4 मकान आग की भेंट चढ़ गए थे
  • साल 2025 में 1 जनवरी को बंजार के तांदी गांव में 17 मकान और 6 गौशाला आग की भेंट चढ़ गई थी.
  • साल 2025 में 4 जनवरी को बंजार के बरनाल गांव में आग से 6 मकान जलकर नष्ट हो गए थे.
बंजार विधायक ने दिया वाटर स्टोरेज टैंक बनाने का आश्वासन (ETV Bharat)

अधर में वाटर स्टोरेज टैंक बनाने की योजना

जिला कुल्लू के दूरदराज इलाकों में बने गांव को आग से बचने के लिए प्रशासन द्वारा 64 गांव का चयन किया गया था, जो अग्निशमन केंद्र से काफी दूर है. इन सभी 64 गांव में प्रशासन द्वारा एक लाख लीटर पानी की क्षमता वाले स्टोरेज टैंक बनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन अभी तक कहीं पर भी पानी का टैंक तैयार नहीं किया गया है. इसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आगजनी की घटना के चलते सैकड़ों साल पुराने लकड़ी पर पत्थर के मकान नष्ट हो रहे हैं.

"ग्रामीण इलाकों में वाटर टैंक बनाने का मुद्दा प्रशासन के समक्ष उठाया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द इसका निर्माण हो सके. इसके अलावा लोगों से भी आग्रह है कि वह अपने घर के आसपास सूखी घास व लकड़ी का भंडारण ना करें." - सुरेंद्र शौरी, विधायक, बंजार

झनियार गांव में 16 मकान जलकर राख (ETV Bharat)

बंजार में आग ने मचाई तबाही

बंजार उपमंडल के झनियार गांव में भी सड़क न होने के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाई. जिसके चलते 16 मकान, 4 गौशालाएं और 2 मंदिर जलकर राख हो गए. झनियार गांव के ग्रामीण चंद और दीनानाथ का कहना है, "अगर यहां पर सड़क होती या फिर पानी के स्टोरेज टैंक का निर्माण किया गया होता, तो आज करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट न होती." ग्रामीणों का कहना है कि अब सर्दियां सर पर हैं. ऐसे में वो तिरपाल में अपने छोटे बच्चों के साथ किस तरह से रातें गुजारेंगे. इसकी चिंता भी अब उन्हें सता रही है.

ये भी पढ़ें: 16 मकान जलने के बाद अब बनेगी सड़क! पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया क्यों नहीं बन पाया रोड

