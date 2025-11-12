ETV Bharat / state

काठकुनी शैली के मकानों पर आग का कहर, अग्निकांड में मिट चुका है कई गांवों का वजूद

झनियार गांव में भीषण अग्निकांड ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में सर्दियों के दौरान आगजनी के कई मामले सामने आते हैं. आग के कारण यहां कई गांव का वजूद तक मिट गया है. इस आगजनी के चलते हिमाचल की पुरातन काठकुनी शैली भी खतरे में आ रही है, क्योंकि ये मकान लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते हैं. जिनमें आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है. जिसके चलते अब लोग काठकुनी शैली के मकानों को छोड़कर कंक्रीट से बने घरों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. आगजनी के चलते जहां गांवों में भारी नुकसान हो रहा है. वहीं, हिमाचल की पुरातन शैली भी घटती जा रही है. अग्निकांड में जल रहे काठकुनी शैली के मकान (ETV Bharat) 20 सालों में आग का तांडव जिला कुल्लू की अगर बात करें तो बीते 20 सालों में ग्रामीणों इलाकों में आग के कारण पुरातन काठकुनी शैली के घरों से बने 10 गांव मिट चुके हैं. ये गांव अब नई भवन निर्माण शैली से आबाद हुए हैं. यहां के ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों साल पुराने काठकुनी शैली के मकान सैलानियों को भी पसंद हुआ करते थे, लेकिन आग के चलते काठकुनी शैली के कई मकान का आज वजूद तक खत्म हो गया है. अब इन गांव में कंक्रीट से बने भवन तैयार किया जा रहे हैं. ऐतिहासिक धरोहर गांवों के अलावा शहरी क्षेत्रों में भी आग की घटनाओं ने तांडव मचाया है. हालांकि जिला कुल्लू में प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को आग से बचने के लिए एक लाख लीटर स्टोरेज क्षमता वाले वाटर टैंक बनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन अभी तक यह योजना भी धरातल पर नहीं उतर पाई है.