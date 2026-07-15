सीमेंट प्लांट के खिलाफ गांवों का आक्रोश, सुविधाएं मुहैया नहीं कराने का आरोप, 21 जुलाई को करेंगे आंदोलन
जांजगीर चांपा के आरसमेटा गांव में सीमेंट प्लांट प्रबंधन के खिलाफ चार गांव के ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 15, 2026 at 3:35 PM IST
जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा के आरसमेटा ग्राम पंचायत में स्थापित सीमेंट प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ रहा है. प्लांट प्रबंधन और जिला प्रशासन के खिलाफ क्षेत्र की जनता काफी आक्रोशित है. क्षेत्र की चार ग्राम पंचायतों ने एकजुट होकर 21 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी प्रशासन को दी है. चारों ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट किसी भी तरह की सुविधाएं गांवों को उपलब्ध नहीं करा रही है.
किसी भी गांव में कंपनी ने नहीं दी सुविधा
ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम आरसमेटा,परसदा,अमोरा,सोनसरी पंचायतों में से किसी में भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है. साल भर में सीएसआर के नाम पर जो पैसे दिए गए उनसे गांवों का कोई विकास नहीं हुआ.
पत्थर खदान में होने वाली हैवी ब्लास्टिंग से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं. प्लांट प्रबंधन ने ग्रामीणों की. मेडिकल सुविधा बंद कर दी है, जिसके कारण गोद ग्राम के नागरिक परेशान हैं- सौमित्र सिंह, उप सरपंच आरसमेटा
प्रशासन के निर्देश के बाद भी नहीं हुआ काम
प्लांट के प्रभावित गांव के जन प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने अपने समस्या को कई बार शासन प्रशासन और प्लांट प्रबंधन को बताया. इसके बाद जिला प्रशासन ने दखल देते हुए ग्रामीणों और प्रबंधन के बीच समझौता करवाया.इसके बाद भी गांवों की हालत नहीं बदली. प्लांट प्रबंधन की इस रवैये से आक्रोशित ग्रामीण अब आरसमेटा गांव में धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने का ऐलान किया है. प्लांट की स्थापना के दौरान हुए अनुबंध की शर्तों को भी प्लांट प्रबंधन नहीं मान रहा है. प्लांट के गोद ग्राम पंचायत में सुविधा नहीं है.इसके कारण ग्रामीण प्लांट प्रबंधन के खिलाफ लाम बंद हो रहे हैं. ग्रामीणों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर पहने धरना प्रदर्शन और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.
क्या है ग्रामीणों की मुख्य मांगें
- मुख्यमार्ग (बिलासपुर शिवरीनारायण )मार्ग से प्लांट गेट तक सड़क मरम्मत और पानी छिड़काव
- सीएसआर मद को पारदर्शी करें
- ग्रामीणों की चिकित्सा सुविधा पुनः शुरू करें
- स्टॉफ बस की स्टापेज पूर्व निर्धारित स्थल डेयरी के पार भी हो
- चार गोद ग्राम में किसी की मृत्यु होने पर सूखी लकड़ी उपलब्ध कराने की मांग
- अप्रेन्टिस में गोद ग्राम के बच्चों को प्राथमिकता
- स्थानीय लोगों को रोजगार
- खुले खदान में पक्की बाउंड्री वॉल
- ब्लास्टिंग से नुकसान हुए घरों का उचित मुआवजा
- अवैध खनन ब्लास्टिंग पर तत्काल रोक लगे
- चारों गोद ग्राम में प्लांट द्वारा पेय जल नल व्यवस्था हो साथ ही ओवरलोड ट्रक और अन्य वाहनों पर रोकथाम लगाने की मांग प्रमुख मांग है.
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