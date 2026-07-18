बिहार में बिजलीकर्मियों को 'भगवान' मानकर की पूजा, आरती उतारी, फूल चढ़ाए, प्रसाद में कोल्ड ड्रिंक.. जानें क्यों
सिवान में ग्रामीणों ने बिजलीकर्मियों को 'भगवान' मानकर पूजा की. लोगों ने आरती उतारी, फूल चढ़ाए और प्रसाद में कोल्ड ड्रिंक भी दी. पढ़ें खबर-
Published : July 18, 2026 at 1:39 PM IST
सिवान: बिहार के सिवान के आंदर प्रखंड के अर्कपुर गांव में भीषण गर्मी और जर्जर बिजली व्यवस्था से परेशान ग्रामीणों ने बिजली विभाग की उदासीनता के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. शिकायतों पर कार्रवाई न होने पर गांव पहुंचे कर्मचारियों को उन्होंने 'भगवान' मानकर पूजा-अर्चना कर दी.
तिलक-फूल और कोल्ड ड्रिंक का प्रसाद: विभाग के कर्मी और लाइनमैन गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने उनके माथे पर तिलक लगाया, फूल-अक्षत चढ़ाए और अगरबत्ती जलाकर पूजा की. ठंडी कोल्ड ड्रिंक प्रसाद के रूप में भेंट की गई. एक ग्रामीण ने दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, “आप ही हमारे भगवान हैं.”
व्यंग्यात्मक अंदाज में जताई नाराजगी: ग्रामीणों का यह व्यंग्यात्मक लेकिन भावुक प्रदर्शन कई दिनों की अनसुनी शिकायतों का नतीजा था. उन्होंने कर्मचारियों से बिजली व्यवस्था ठीक करने की अपील की. वीडियो में यह दृश्य पूरे इलाके में तेजी से वायरल हो रहा है.
केवल जायजा लेने पहुंचे थे कर्मी: जानकारी के अनुसार, मौके पर पहुंचे कर्मी जूनियर इंजीनियर या एसडीओ नहीं थे. उन्हें सिर्फ स्थिति का जायजा लेने भेजा गया था. ग्रामीणों की परेशानी देखकर उन्होंने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित किया.
तुरंत शुरू हुई मरम्मत कार्य: ग्रामीणों के इस अनोखे एहतिजाज के बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई की. नई बिजली तार लगाई गई और देर रात तक मरम्मत का काम चला. दोनों कर्मी गांव में डटे रहे और बिजली आपूर्ति बहाल होने तक मौजूद रहे.
क्या है पूरा मामला?: ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से विभाग के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इस प्रतीकात्मक विरोध के कुछ घंटों में ही समस्या का समाधान हो गया। उन्होंने कहा कि पहले ध्यान दिया जाता तो यह नौबत ही नहीं आती.
"जिस परेशानी के समाधान के लिए हम कई दिनों से बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे, उसका हल इस अनोखे विरोध के कुछ ही घंटों बाद निकल आया. अगर शिकायतों पर पहले ही घ्यान दिया जाता, तो हमे इस तरह का प्रतीकात्मक विरोध करने की नौबत नहीं आती."-ग्रामीण
विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल: अर्कपुर की यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है. यह घटना बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाती है और दिखाती है कि अनसुनी फरियाद के आगे आम आदमी को नए-नए तरीके अपनाने पड़ते हैं.
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