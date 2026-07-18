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बिहार में बिजलीकर्मियों को 'भगवान' मानकर की पूजा, आरती उतारी, फूल चढ़ाए, प्रसाद में कोल्ड ड्रिंक.. जानें क्यों

सिवान में बिजलीकर्मियों की पूजा ( ETV Bharat )

सिवान: बिहार के सिवान के आंदर प्रखंड के अर्कपुर गांव में भीषण गर्मी और जर्जर बिजली व्यवस्था से परेशान ग्रामीणों ने बिजली विभाग की उदासीनता के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. शिकायतों पर कार्रवाई न होने पर गांव पहुंचे कर्मचारियों को उन्होंने 'भगवान' मानकर पूजा-अर्चना कर दी. तिलक-फूल और कोल्ड ड्रिंक का प्रसाद: विभाग के कर्मी और लाइनमैन गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने उनके माथे पर तिलक लगाया, फूल-अक्षत चढ़ाए और अगरबत्ती जलाकर पूजा की. ठंडी कोल्ड ड्रिंक प्रसाद के रूप में भेंट की गई. एक ग्रामीण ने दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, “आप ही हमारे भगवान हैं.” फूल-अक्षत चढ़ाकर पूजा (ETV Bharat) व्यंग्यात्मक अंदाज में जताई नाराजगी: ग्रामीणों का यह व्यंग्यात्मक लेकिन भावुक प्रदर्शन कई दिनों की अनसुनी शिकायतों का नतीजा था. उन्होंने कर्मचारियों से बिजली व्यवस्था ठीक करने की अपील की. वीडियो में यह दृश्य पूरे इलाके में तेजी से वायरल हो रहा है. केवल जायजा लेने पहुंचे थे कर्मी: जानकारी के अनुसार, मौके पर पहुंचे कर्मी जूनियर इंजीनियर या एसडीओ नहीं थे. उन्हें सिर्फ स्थिति का जायजा लेने भेजा गया था. ग्रामीणों की परेशानी देखकर उन्होंने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित किया.