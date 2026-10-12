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तीन मुख्यमंत्रियों की घोषणा बेअसर! सिमली बेस हॉस्पिटल के लिए 200 किमी की पैदल यात्रा, सीएम आवास घेरेंगे ग्रामीण

सिमली बेस हॉस्पिटल के लिए यात्रा. ( ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: तीन मुख्यमंत्री, बार-बार घोषणाएं और वर्षों से इंतजार कर रहे हजारों लोग, लेकिन सिमली में बेस अस्पताल निर्माण का सपना आज भी अधूरा है. सवाल यह है कि जब तीन मुख्यमंत्रियों की ओर से अस्पताल निर्माण की घोषणा की जा चुकी है, तो आखिर धरातल पर काम क्यों शुरू नहीं हुआ?

चमोली जनपद के सिमली में बेस अस्पताल निर्माण की मांग अब केवल आश्वासनों तक सीमित रहने को तैयार नहीं है. शासन की कथित उदासीनता से नाराज ग्रामीणों ने आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है. सिमली बेस अस्पताल संघर्ष समिति के नेतृत्व में निकाली जा रही पदयात्रा सोमवार शाम रुद्रप्रयाग पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने आंदोलनकारियों का जोरदार स्वागत कर उनके संघर्ष को समर्थन दिया.

तीन मुख्यमंत्रियों की घोषणा बेअसर! (ETV Bharat) विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान: संघर्ष समिति ने साफ चेतावनी दी है कि अब घोषणाओं से काम नहीं चलेगा. अस्पताल निर्माण की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. इतना ही नहीं मांग पूरी न होने पर क्षेत्र में विधायकों के विरोध और आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार तक का ऐलान किया गया है. 20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव: आगामी 20 अक्टूबर को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सरकार को पूर्व में किए गए वादों की याद दिलाई जाएगी. संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के अनुसार कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और हरीश रावत ने अस्पताल निर्माण की घोषणा की थी. इसके बाद वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सिमली में बेस अस्पताल बनाने का ऐलान किया. इसके बावजूद क्षेत्रवासियों को अब तक अस्पताल की सुविधा नहीं मिल पाई है. समिति का कहना है कि वर्ष 2012 में तत्कालीन विधायकों के बीच खींचतान के चलते भी यह मामला आगे नहीं बढ़ सका. वर्षों से घोषणाओं और आश्वासनों के बीच झूल रही इस मांग ने अब जनआंदोलन का रूप ले लिया है. ग्रामीणों का सवाल है कि जब अस्पताल की जरूरत और उसकी उपयोगिता स्पष्ट है, तो फिर निर्माण की दिशा में निर्णायक पहल क्यों नहीं हो रही? महापंचायत को बीता एक महीना, कार्रवाई का इंतजार बरकरार: बेस अस्पताल निर्माण की मांग को लेकर आयोजित महापंचायत के बाद ग्रामीणों को उम्मीद थी कि शासन जल्द कोई ठोस निर्णय लेगा, लेकिन संघर्ष समिति का आरोप है कि एक माह बीतने के बाद भी घोषणा पर अमल नहीं हुआ. इसी नाराजगी के बीच ग्रामीणों ने नवरात्र के पहले दिन सिमली से पदयात्रा शुरू की, जो सोमवार शाम रुद्रप्रयाग पहुंची. पदयात्रा का अगला पड़ाव श्रीनगर होगा. इसके बाद आंदोलनकारी देहरादून पहुंचकर 20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे.