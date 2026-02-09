ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ जिले के 10 गांवों को बागेश्वर में शामिल की मांग, ग्रामीणों ने क्रमिक अनशन की दी चेतावनी

बनकोट क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों के लोगों को जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ जाने में करीब 8 घंटे लगते हैं, जबकि बागेश्वर जाने में आधा घंटा.

Villages Inclusion in Bageshwar
संघर्ष समिति की बैठक. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 9, 2026 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पिथौरागढ़. पिथौरागढ़-बागेश्वर सीमा पर स्थित बनकोट क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों को बागेश्वर जिले में शामिल करने की मांग एक एक बार मुखर होने शुरू हो गई. पिथौरागढ़ जिले की बनकोट क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों को बागेश्वर में शामिल करने की मांग के लिए संघर्ष समिति की बैठक हुई.

इसमें बैठक में कहा गया कि जब 30 किमी के फासले पर बागेश्वर जिला मुख्यालय है, फिर भी अपने हर जरूरी काम के लिए 170 किमी दूर पिथौरागढ़ जाना पड़ता है. संघर्ष समिति के अध्यक्ष पूर्व सूबेदार मेजर शिवराज सिंह बनकोटी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 फरवरी से पंचायत घर बनकोट में क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा.

Villages Inclusion in Bageshwar
पिथौरागढ़-बागेश्वर सीमा पर स्थित गांव. (ETV Bharat)

बता दें कि वर्ष 1997 में बागेश्वर जनपद के गठन के बाद से ही सीमावर्ती 10 ग्राम पंचायतों बनकोट, पलतोड़ी, जमतोला, भट्टीगांव, सिरसोली, बटगरी, काकड़पानी, धारी, रूगडी और बासीखेत को वहां मिलाए जाने की मांग करते हुए लोग आंदोलनरत हैं. इस मांग को लेकर बीते साल लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया था. कई आश्वासनों के बाद भी कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने से लोगों में रोष है.

ग्रामीणों का कहना है कि उनका आवागमन भी बागेश्वर से होता है. पूर्व में ट्रेजरी भी बागेश्वर में ही थी. विवाह आदि बागेश्वर के निकटवर्ती गांवों से ही होते हैं. सरकार के द्वारा पूर्व में अल्मोड़ा जिले की 14 ग्राम पंचायतों को बागेश्वर के निकटवर्ती होने के कारण वहां शामिल किया गया. बैठक में हर दिन हर ग्राम सभा के पांच-पांच लोगों के अनशन में बैठने का निर्णय लिया गया. समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि सुबह नौ बजे से शाम 4 बजे तक क्रमिक अनशन किया जाएगा.

Villages Inclusion in Bageshwar
पिथौरागढ़-बागेश्वर सीमा पर स्थित गांव. (ETV Bharat)

सीएम ने दिया था आश्वासन: पिछले वर्ष बागेश्वर के कांडा महोत्सव में पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने भी बनकोट क्षेत्र के 10 गांवों को बागेश्वर शामिल करने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. 10 ग्राम पंचायत के 6 हजार लोगों बागेश्वर जिले में शामिल होने का इंतज़ार है.

पढ़ें---

TAGGED:

10 VILLAGES FROM PITHORAGARH
BAGESHWAR DISTRICT
बनकोट क्षेत्र की समस्या
ग्राणीमों के अनशन की चेतावनी
VILLAGES INCLUSION IN BAGESHWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.