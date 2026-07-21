ETV Bharat / state

डीडवाना के भवानी गांव में आजादी के 78 साल बाद पहली बार पहुंची रोडवेज बस, ढोल बजाकर किया स्वागत

कुचामन सिटी: जिले के भवानी गांव में आजादी के 78 साल बाद मंगलवार को पहली बार राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (RSRTC) की बस (roadways bus) चली तो ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों ने बस ड्राइवर और कंडक्टर का माला पहनाकर स्वागत किया.

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (RSRTC) डीडवाना के जिला अधिकारी सुजल महर्षि ने बताया कि भवानी गांव होते हुए अजमेर से सीकर मार्ग पर रोडवेज बस शुरू होने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई. भवानी के ग्रामीणों ने गाजे-बाजे के साथ मंगलवार को बस का स्वागत किया. बस अजमेर डिपो ने चलाई है. ग्रामीण लंबे समय से यह मांग कर रहे थे. डिपो ने यात्रीभार को ध्यान में रखते हुए नए बस रूट के संचालन का आदेश दिया था. महर्षि ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर गांव में सरकारी बस पहुंचे ताकि आमजन को फायदा मिले.

पढ़ें:अलवर डिपो की बसें हुई जीपीएस युक्त, पैनिक बटन महिलाओं को परेशानी में करेगा मदद