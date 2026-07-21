डीडवाना के भवानी गांव में आजादी के 78 साल बाद पहली बार पहुंची रोडवेज बस, ढोल बजाकर किया स्वागत
अजमेर डिपो की बस सीकर तक जाएगी. इससे क्षेत्र के आमजन, विद्यार्थियों और व्यापारियों को अजमेर और सीकर आवागमन में सुविधा मिलेगी.
Published : July 21, 2026 at 3:57 PM IST
कुचामन सिटी: जिले के भवानी गांव में आजादी के 78 साल बाद मंगलवार को पहली बार राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (RSRTC) की बस (roadways bus) चली तो ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों ने बस ड्राइवर और कंडक्टर का माला पहनाकर स्वागत किया.
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (RSRTC) डीडवाना के जिला अधिकारी सुजल महर्षि ने बताया कि भवानी गांव होते हुए अजमेर से सीकर मार्ग पर रोडवेज बस शुरू होने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई. भवानी के ग्रामीणों ने गाजे-बाजे के साथ मंगलवार को बस का स्वागत किया. बस अजमेर डिपो ने चलाई है. ग्रामीण लंबे समय से यह मांग कर रहे थे. डिपो ने यात्रीभार को ध्यान में रखते हुए नए बस रूट के संचालन का आदेश दिया था. महर्षि ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर गांव में सरकारी बस पहुंचे ताकि आमजन को फायदा मिले.
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स्थानीय नागरिक राजेंद्र चौधरी ने बताया, गांव में बस पहुंची तो रोडवेज के मुख्य प्रबन्धक (चीफ) रवि शर्मा, रामनिवास तेतरवाल तथा बस चालक व परिचालक का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया. ग्रामीणों ने रोडवेज प्रशासन का आभार जताया. इस बस सेवा से क्षेत्र के आमजन, विद्यार्थियों और व्यापारियों को अजमेर और सीकर आवागमन में सुविधा मिलेगी.बस सीकर से दोपहर 12:15 बजे रवाना होकर लोसल, चितावा, पांचवा होते दोपहर 1:30 बजे कुचामन पहुंचेगी. 2 बजे कुचामन सिटी से होते हुए मंगलाना, परबतसर से भवानी गांव पहुंचेगी. दोपहर 3 बजे रवाना होकर शाम 5.15 बजे अजमेर पहुंचेगी.
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