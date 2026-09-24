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26 साल से सेवारत शिक्षक को उर्गम भेजने पर भड़के ग्रामीण, डीईओ कार्यालय कूच की चेतावनी

चमोली: ज्योतिर्मठ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कलगोठ में लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षक को व्यवस्था के तहत अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज उर्गम भेजे जाने का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि कक्षा 6 से आठवीं तक की पढ़ाई पिछले चार सालों से एक ही शिक्षक के भरोसे चल रही थी. अब उस शिक्षक को भी हटा दिए जाने से जूनियर हाईस्कूल स्तर पर शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो गई है. विरोध में अभिभावकों और ग्रामीणों ने 23 सितंबर से विद्यालय परिसर में धरना एवं क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है.

कलगोठ के ग्राम प्रधान सहदेव सिंह रावत ने बताया कि सहायक अध्यापक विज्ञान बिरजू राम पटेल करीब 26 सालों से कलगोठ विद्यालय में सेवाएं दे रहे थे. पिछले चार सालों से वे कक्षा छह से आठवीं तक के बच्चों को विज्ञान के साथ अन्य विषय भी पढ़ा रहे थे. ग्रामीणों के मुताबिक, सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने बच्चों की पढ़ाई को पूरी मेहनत और लगन से संभाला. ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक की सेवानिवृत्ति में करीब डेढ़ साल ही बचा है. ऐसे में उन्हें अचानक व्यवस्था के तहत उर्गम भेजे जाने से अभिभावकों में नाराजगी है.