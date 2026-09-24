26 साल से सेवारत शिक्षक को उर्गम भेजने पर भड़के ग्रामीण, डीईओ कार्यालय कूच की चेतावनी
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कलगोठ में तैनात शिक्षक को भेजा गया अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज उर्गम, कक्षा 6 से 8वीं तक की पढ़ाई प्रभावित
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 24, 2026 at 5:12 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 5:20 PM IST
चमोली: ज्योतिर्मठ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कलगोठ में लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षक को व्यवस्था के तहत अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज उर्गम भेजे जाने का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि कक्षा 6 से आठवीं तक की पढ़ाई पिछले चार सालों से एक ही शिक्षक के भरोसे चल रही थी. अब उस शिक्षक को भी हटा दिए जाने से जूनियर हाईस्कूल स्तर पर शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो गई है. विरोध में अभिभावकों और ग्रामीणों ने 23 सितंबर से विद्यालय परिसर में धरना एवं क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है.
कलगोठ के ग्राम प्रधान सहदेव सिंह रावत ने बताया कि सहायक अध्यापक विज्ञान बिरजू राम पटेल करीब 26 सालों से कलगोठ विद्यालय में सेवाएं दे रहे थे. पिछले चार सालों से वे कक्षा छह से आठवीं तक के बच्चों को विज्ञान के साथ अन्य विषय भी पढ़ा रहे थे. ग्रामीणों के मुताबिक, सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने बच्चों की पढ़ाई को पूरी मेहनत और लगन से संभाला. ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक की सेवानिवृत्ति में करीब डेढ़ साल ही बचा है. ऐसे में उन्हें अचानक व्यवस्था के तहत उर्गम भेजे जाने से अभिभावकों में नाराजगी है.
ग्रामीणों के मुताबिक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कलगोठ में करीब 40 बच्चे अध्ययनरत हैं. उनका कहना है कि जूनियर हाईस्कूल स्तर पर एकमात्र शिक्षक को भी हटाए जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी. ग्रामीण शिक्षक बिरजू राम पटेल को तत्काल कलगोठ वापस बुलाने और विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं. वहीं, शिक्षा विभाग ने हाईस्कूल में चार शिक्षक तैनात होने का दावा किया है.
"कलगोठ जूनियर हाईस्कूल साल 2015 में उच्चीकृत होकर हाईस्कूल बन चुका है. शिक्षक बिरजू राम पटेल का स्थानांतरण नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें फिलहाल व्यवस्था के तहत उर्गम भेजा गया है. उर्गम विद्यालय में चार शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है. वहां शिक्षण व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलगोठ से शिक्षक को व्यवस्था पर भेजा गया है. कलगोठ विद्यालय में वर्तमान में हाईस्कूल स्तर के चार शिक्षक तैनात हैं और पठन-पाठन निरंतर चल रहा है."- पंकज उप्रेती, जिला शिक्षाधिकारी बेसिक चमोली
शिक्षक को वापस बुलाने पर अड़े ग्रामीण: वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि हाईस्कूल में शिक्षक तैनात होने के बावजूद कक्षा छह से आठवीं के बच्चों की पढ़ाई के लिए सालों से सेवाएं दे रहे शिक्षक को हटाना उचित नहीं है. ग्रामीणों ने शिक्षक को वापस कलगोठ विद्यालय भेजने की मांग की है. उनका कहना है कि जब तक बच्चों की शिक्षण व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा.
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