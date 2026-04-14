ETV Bharat / state

वन सुरक्षा समिति की राशि पर विवाद, ग्रामीणों ने लगाए आरोप, रेंजर ने दी सफाई

ग्रामीणों एवं समिति अध्यक्षों का कहना है कि ग्राम धनगोल में लगभग 3 लाख रुपये और सोमनपल्ली में करीब 4 लाख रुपये की राशि बिना किसी कार्य कराए और समिति सदस्यों की सहमति के बिना खाते से आहरित की गई.

बीजापुर : छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के ग्राम धनगोल (ग्राम पंचायत अंगमपल्ली) और सोमनपल्ली में वन सुरक्षा समिति की राशि को लेकर विवाद सामने आया है. अंगमपल्ली सरपंच कुंजाम नागेश के नेतृत्व में करीब 30 ग्रामीणों की टीम ने कलेक्टर बीजापुर को ज्ञापन दिया और वन रक्षक मट्टी नागेश पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

बीजापुर वन सुरक्षा समिति विवाद (ETV BHARAT)

जांच की मांग

ग्रामीणों का आरोप है कि इन पैसों का उपयोग वन विकास या सुरक्षा कार्यों में नहीं किया गया और न ही इसकी जानकारी समिति को दी गई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पर कड़ी कार्रवाई और राशि की वसूली की मांग की है.

अधिकारी ने आरोपों को नकारा

वहीं वन विभाग की ओर से रेंजर रामायण मिश्रा ने आरोपों का खंडन किया. उन्होंने कहा कि वन सुरक्षा समिति की कुल राशि का 45 प्रतिशत हिस्सा वनों की सुरक्षा के लिए निर्धारित होता है. जंगलों में आग की घटनाओं को देखते हुए इसी राशि से अतिरिक्त गार्ड रखे गए. गश्ती कार्यों के लिए डीजल सहित अन्य आवश्यक खर्च किए गए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि राशि का उपयोग वन संरक्षण के उद्देश्य से ही किया गया है.

कलेक्टर ने दिया जांच का भरोसा

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने जांच कराने का आश्वासन दिया है. प्रशासन द्वारा जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों और वन विभाग के बीच मतभेद की स्थिति बनी हुई है.



