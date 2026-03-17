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सोलर पैनल प्लांट बंद होने से परेशान ग्रामीण, प्रशासन से लगाई सुधार की गुहार

सूरजपुर के खैरा क्षेत्र में सोलर पैनल प्लांट बंद होने पर ग्रामीणों को परेशान हो रही है.ग्रामीणों ने प्रशासन से सुधार की गुहार लगाई है.

Villagers upset due to solar panel plant
सोलर पैनल प्लांट बंद होने से परेशान ग्रामीण (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 17, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
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सूरजपुर : सूरजपुर जिले के खैरा क्षेत्र रेडियापारा में सोलर पैनल प्लांट खराब होने से ग्रामीण परेशान है.पिछले दो साल से सोलर पैनल खराब है,लेकिन इसकी मरम्मत नहीं हो सकी है.साल 2014 में 10 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि बिजली विहीन क्षेत्र में लोगों को रोशनी और बुनियादी सुविधाएं मिल सके. लेकिन वर्तमान में प्लांट का इनवर्टर और बैटरी खराब हो जाने के कारण पूरा सिस्टम ठप है.

बिजली बंद होने पर ग्रामीण परेशान

ग्रामीणों के अनुसार, पहले से ही बिजली सुविधा के अभाव में वे पूरी तरह इसी सोलर सिस्टम पर निर्भर थे. प्लांट बंद होने से अब उन्हें अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ रहा है. इसका सबसे अधिक असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है. रात के समय सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ चुकी है. गर्मी के समय में अब बिना बिजली के वक्त बिताना कष्टदायक साबित हो रहा है.

सोलर पैनल प्लांट बंद होने से परेशान ग्रामीण (Etv Bharat)

हमारे गांव में सोलर पैनल प्लांट कई महीनों से बंद है.यहां जितने भी गांव में ये लगाए गए थे सारे खराब हो चुके हैं.जिससे लाइट नहीं रहने पर काफी परेशानी होती है.इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभाग को शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है- ग्रामीण

अफसरों ने सुधार की कही बात

इस संबंध में क्रेडा विभाग के अधिकारी रंजीत यादव ने बताया कि खैरा के रेडियापारा में स्थापित सोलर सिस्टम के उपकरण खराब हो गए हैं. जिसे जल्द ही सुधारा जाएगा.

सोलर पैनल के सुधार के लिए मांग पत्र भेजा गया है, स्वीकृति मिलते ही मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा.ग्रामीणों को जल्द से जल्द विभाग की ओर से राहत मिलेगा-रंजीत यादव,अधिकारी क्रेडा विभाग

भले ही क्रेडा विभाग ग्रामीणों की समस्या को जल्द सुधारने का दावा कर रहा हो, लेकिन हकीकत में ग्रामीण लंबे समय से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदार लंबे समय से सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं,लेकिन सुधार कार्य नहीं हो रहा है.अब देखना यह होगा कि विभाग कब तक इस समस्या का समाधान करता है और कब ग्रामीणों को फिर से बिजली की सुविधा मिल पाती है.


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