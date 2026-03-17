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सोलर पैनल प्लांट बंद होने से परेशान ग्रामीण, प्रशासन से लगाई सुधार की गुहार

सूरजपुर : सूरजपुर जिले के खैरा क्षेत्र रेडियापारा में सोलर पैनल प्लांट खराब होने से ग्रामीण परेशान है.पिछले दो साल से सोलर पैनल खराब है,लेकिन इसकी मरम्मत नहीं हो सकी है.साल 2014 में 10 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि बिजली विहीन क्षेत्र में लोगों को रोशनी और बुनियादी सुविधाएं मिल सके. लेकिन वर्तमान में प्लांट का इनवर्टर और बैटरी खराब हो जाने के कारण पूरा सिस्टम ठप है.

बिजली बंद होने पर ग्रामीण परेशान

ग्रामीणों के अनुसार, पहले से ही बिजली सुविधा के अभाव में वे पूरी तरह इसी सोलर सिस्टम पर निर्भर थे. प्लांट बंद होने से अब उन्हें अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ रहा है. इसका सबसे अधिक असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है. रात के समय सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ चुकी है. गर्मी के समय में अब बिना बिजली के वक्त बिताना कष्टदायक साबित हो रहा है.

सोलर पैनल प्लांट बंद होने से परेशान ग्रामीण (Etv Bharat)