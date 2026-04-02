न स्कूलों में पीने का पानी, न ग्रामीणों की बुझ रही प्यास! सरकारी योजनाओं का भी नहीं मिल पा रहा लाभ
लोहरदगा में लोग पानी की समस्या से परेशान हैं. यहां सरकारी जलापूर्ति योजनाओं की सुविधा भी ठीक से नहीं मिल पा रही है.
Published : April 2, 2026 at 3:29 PM IST
लोहरदगा: यहां अप्रैल महीने की शुरुआत होते ही लोगों का गला सूखने लगा है. नदियों का जलस्तर काफी नीचे जा चुका है. सरकारी स्कूलों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पीने के लिए पानी नहीं है. लोग प्यास के मारे व्याकुल हो रहे हैं. लोग अब सरकार के भरोसे के इंतजार में हैं, लेकिन अफसोस कि सरकारी जलापूर्ति योजनाओं का गला भी सूख रहा है. चापाकल और सोलर जलापूर्ति योजनाएं भी बेकार पड़ी हुई हैं.
कई घरों में नहीं पहुंचा हर घर नल जल योजना
जिले के अलग-अलग क्षेत्र में लगे हुए सोलर आधारित जलापूर्ति योजनाएं दम तोड़ चुकी हैं. हालत ऐसी है कि हर घर नल जल योजना के तहत 100 से ज्यादा योजनाओं पर काम ही नहीं हुआ है. सिर्फ फाउंडेशन तैयार कर योजनाओं को अधूरा छोड़ दिया गया. हैंडपंप भी खराब पड़े हुए हैं. पंचायत प्रशासन के माध्यम से सरकारी राशि भले ही खर्च हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है.
लोहरदगा जिले के कुल 504 सरकारी स्कूलों में पेयजल व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है. कहीं पर सामुदायिक पेयजल व्यवस्था के सहारे स्कूल में पानी का इंतजाम किया गया है, तो कहीं पर सोलर आधारित जलापूर्ति योजना महीनों से खराब पड़ी हुई है. पेयजल व्यवस्था में सुधार को लेकर जनप्रतिनिधियों की उदासीनता भी लोगों को परेशान कर रही है.
जिले में 900 से ज्यादा हैंडपंप खराब
आंगनबाड़ी केंद्रों का भी कुछ ऐसा ही हाल है. लोहरदगा जिले की दो प्रमुख नदियां शंख और कोयल का पानी पाताल में जा चुका है. जिले भर में 900 से ज्यादा हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं. शहरी जलापूर्ति योजना को तो लेकर पहले से ही संकट की स्थिति है. अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल की भयावह होती स्थिति ने ग्रामीणों को चिंतित कर दिया है.
सरकारी योजनाओं को व्यवस्थित और चालू रखने का जो संकल्प जनप्रतिनिधि और पंचायत प्रशासन में होना चाहिए था, वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है. पेयजल व्यवस्था के नाम पर सरकार की चिट्ठी और सरकारी फाइल में भले ही सब कुछ ठीक है का निशान लगा है, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही नजर आती है.
ये भी पढ़ें: इलाका शहरी फिर भी बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग, खेती के कुएं पर निर्भर
देवघर में बोरिंग वाहन मालिकों की मनमानी! कर रहे हैं नियमों की अनदेखी
लोहरदगा में नदियों से गायब होने लगा पानी, चेहरे पर आने लगी परेशानी की लकीरें