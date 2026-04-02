ETV Bharat / state

न स्कूलों में पीने का पानी, न ग्रामीणों की बुझ रही प्यास! सरकारी योजनाओं का भी नहीं मिल पा रहा लाभ

लोहरदगा: यहां अप्रैल महीने की शुरुआत होते ही लोगों का गला सूखने लगा है. नदियों का जलस्तर काफी नीचे जा चुका है. सरकारी स्कूलों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पीने के लिए पानी नहीं है. लोग प्यास के मारे व्याकुल हो रहे हैं. लोग अब सरकार के भरोसे के इंतजार में हैं, लेकिन अफसोस कि सरकारी जलापूर्ति योजनाओं का गला भी सूख रहा है. चापाकल और सोलर जलापूर्ति योजनाएं भी बेकार पड़ी हुई हैं.

कई घरों में नहीं पहुंचा हर घर नल जल योजना

जिले के अलग-अलग क्षेत्र में लगे हुए सोलर आधारित जलापूर्ति योजनाएं दम तोड़ चुकी हैं. हालत ऐसी है कि हर घर नल जल योजना के तहत 100 से ज्यादा योजनाओं पर काम ही नहीं हुआ है. सिर्फ फाउंडेशन तैयार कर योजनाओं को अधूरा छोड़ दिया गया. हैंडपंप भी खराब पड़े हुए हैं. पंचायत प्रशासन के माध्यम से सरकारी राशि भले ही खर्च हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है.

जानकारी देते ग्रामीण, माता समिति के सदस्य और डीसी (ETV BHARAT)

लोहरदगा जिले के कुल 504 सरकारी स्कूलों में पेयजल व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है. कहीं पर सामुदायिक पेयजल व्यवस्था के सहारे स्कूल में पानी का इंतजाम किया गया है, तो कहीं पर सोलर आधारित जलापूर्ति योजना महीनों से खराब पड़ी हुई है. पेयजल व्यवस्था में सुधार को लेकर जनप्रतिनिधियों की उदासीनता भी लोगों को परेशान कर रही है.