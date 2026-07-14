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प्रशासन ने नहीं सुनी गुहार! ग्रामीणों ने बरसाती नाले के ऊपर बनाया लकड़ी का पुल, जान जोखिम में डालकर आवाजाही

देहरादून के त्यूणी में बरसाती नाले के ऊपर लकड़ी का अस्थायी पुल बनाकर ग्रामीणों की आवाजाही. सामने आया वीडियो.

wooden bridge over rainwater drain
ग्रामीणों ने बरसाती नाले के ऊपर बनाया लकड़ी का पुल (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 14, 2026 at 8:45 PM IST

3 Min Read
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विकासनगर: देहरादून जिले के त्यूणी तहसील के दारागाड़ खड्ड पर बसे नखारी छानी क्षेत्र में बरसात के दिनों में मुश्किलें बढ़ जाती हैं. यहां पुलिया नहीं होने से हर साल आधा दर्जन गांव के लोगों को खेती बाड़ी के लिए जान जोखिम में डालकर उफनते खड्ड को पार करना पड़ता है. इस समस्या से निजात पाने के लिए ग्रामीणों ने उफनती नदी पर पेड़ डालकर अस्थायी पुलिया बनाकर खुद को राहत देने का काम किया है. इसका वीडियो भी सामने आया है.

मॉनसून शुरू होते ही उत्तराखंड में मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. अक्सर मॉनसून के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बरसात और भूस्खलन के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं और गांवों का संपर्क भी टूट जाता है. देहरादून जिले के त्यूणी तहसील के नखारी छानी में पुलिया नहीं होने से हर मॉनसून में आधा दर्जन गांव के लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करने पर मजबूर हो जाते हैं.

लेकिन अब थक हारकर और सरकारी सिस्टम से तंग आकर ग्रामीणों ने खुद ही पुलिया तैयार की है. स्थानीय ग्रामीणों ने पेड़ काटकर नदी के ऊपर अस्थायी पुल बना दिया. वीडियो में ग्रामीणों को पेड़ लगाकर अस्थानी पुल बनाते देखा जा सकता है.

तहसील के शिलगांव के छजाड़, हरटाड़ गांव खेड़ा, नखारी छानी, भलियार छानी, खसानी छानी, सारनी गांव की बटाड़ छानी और किस्तूड क्षेत्र के ग्रामीणों की कृर्षि भूमि इसी खड्ड के दूसरी ओर स्थित है. क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान टमाटर की खेती, धान की रोपाई और अन्य कृर्षि का कार्य करते हैं. कई परिवार बरसात के मौसम में अपनी छानियों में ही निवास करते हैं. जिन्हें रोजर्मरा के काम के लिए दिन में कई बार खड्ड पार करना पड़ता है. बरसात के दिनों में दारागाड़ खड्ड उफान पर आने से किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इस दौरान किसानों को अपनी फसलों को छानियों से सड़क तक पहुंचाने के लिए कई चुनौतियां का सामना करना पड़ता है.

ग्रामीण इस खड्ड के ऊपर लंबे समय से पुलिया बनाने की मांग कर रहै हैं. लेकिन आज तक भी उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुईं. हर बरसात में छजाड़ हटाड़ के ग्रामीण नखारी छानी के पास अपने स्तर पर लकड़ी की अस्थाई पुलिया बनाकर खड्ड पार करते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इस बार भी लकड़ी के पुलिया के माध्यम से खड्ड पार करने को मजबूर हैं और हर बरसात में समस्या बन जाती है. ग्रामीणों ने चकराता एसडीएम को पत्र भेजकर नखारी-भलीयार छानी के पास स्थाई पुलिया निर्माण की मांग की है.

ग्रामीणों की नई पुलिया की मांग है, जिसका प्रस्ताव जिला योजना के तहत ग्राम्य विकास विभाग को भेजा जाएगा. यदि पुलिया पहले से आपदा में क्षतिग्रस्त हुई होती आपदा प्रबंधन के तहत मरम्मत की जाती.
-प्रेम लाल, एसडीएम चकराता-

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