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पहाड़ का दर्द! घायल महिला को डंडी कंडी से पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल, गांव सड़क सुविधा से है महरूम

चमोली: जनपद चमोली के दशोली विकासखंड का दूरस्थ गांव मौली हडूंगा आज तक सड़क सुविधा से नहीं जुड़ सका है. सरकारी विकास के दावों के बीच इस गांव की जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है, जहां आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं. ताजा मामला गांव की निवासी गुड्डी देवी (पत्नी वीरेंद्र सिंह) से जुड़ा है, जो पेड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं. सड़क मार्ग के अभाव में उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाना ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बन गया.ऐसे में गांव के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए घायल महिला को पालकी में बैठाकर करीब 10 किलोमीटर लंबे दुर्गम और खतरनाक पहाड़ी रास्ते से पैदल अस्पताल तक पहुंचाया.

दशोली ब्लाॅक की निजमुला घाटी के मौली हडूंगा गांव की महिला पेड़ से गिरने के कारण चोटिल हो गई. सड़क के अभाव में महिला डंडी-कंडी के सहारे अस्पताल पहुंची.मिली जानकारी के अनुसार हडूंगा गांव की गुड्डी देवी रोजाना की तरह चारापत्ति लेने जंगल गई थी. इस दौरान पेड़ से फिसल कर वह चोटिल हो गई. घटना की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. जख्मी महिला को डंडी-कंडी के सहारे सड़क तक लाया गया. इसके बाद उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर भर्ती कर दिया गया.

बताया जा रहा है कि अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा है. बताते चलें कि मोली हडूंगा गांव अभी भी सड़क मार्ग से काफी दूर है. आए दिन बीमार और गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए डंडी-कंडी के सहारे ही अस्पताल लाना पड़ता है. हालांकि ग्रामीण लगातार गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने की मांग कर रहे हैं किंतु अभी तक भी हालात जस के तस बने हुए हैं. लोगों को जरूरत की चीजों के लिए भी बाजार आने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है. प्रधान भगत फरस्वाण का कहना है कि गांव में सड़क समेत बुनियादी सुविधाओं को टोटा बना हुआ है.