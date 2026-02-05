ETV Bharat / state

सड़क बन जाने के बावजूद पैदल चलने को मजबूर ग्रामीण, रैली निकालकर दिया 5 दिन का अल्टीमेटम

गैरसैंण में अधूरे पड़े सड़क को पूरा करने की मांग, सड़कों पर उतरे ग्रामीण, 5 दिन में काम शुरू न होने पर अनशन की चेतावनी

Gairsain Villagers Protest
गैरसैंण में महिलाओं का प्रदर्शन (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 5, 2026 at 6:11 PM IST

4 Min Read
गैरसैंण: अधूरे पड़े सड़क निर्माण को पूरा करने की मांग को लेकर पंचाली, एखोला, नोगांव, मूसों के सैकड़ों ग्रामीण गैरसैंण तहसील मुख्यालय में गरजे. इस दौरान ग्रामीणों ने डाकबंगला रोड से लेकर एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली. जहां उन्होंने विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया.

सड़क होने के बावजूद पैदल चलने को मजबूर ग्रामीण: ग्रामीणों का कहना था कि साल 2017 से वर्तमान समय तक सड़क का निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाया है. सड़क का काम सिर्फ कागजों में पूरा दिखाया जा रहा है, लेकिन सड़क बन जाने के बावजूद वो 5 से 10 किमी पैदल चलने को मजबूर हैं.

पूर्व में ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिया और आंदोलन की चेतावनी भी दी, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरेंद्र आर्य ने कहा कि पीएमजीएसवाई से संबंधित विभाग व सरकार ग्रामीणों की समस्याओं को अनदेखा कर रही है, जिस कारण ग्रामीणों का आक्रोश आज सड़कों पर उतर आया है.

"ग्रामीणों का प्रदर्शन गौल-मटकोट मोटर मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने को लेकर है. जिसे विभाग आज तक इन गांवों को मोटर मार्ग से नहीं जोड़ पाया है. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से संबंधित विभाग की ओर से लगातार झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं. जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और आज सड़कों पर उतरना पड़ा है."- वीरेंद्र आर्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पंचाली

ग्रामीणों ने दिया 5 दिन का अल्टीमेटम: स्थानीय जन प्रतिनिधि और क्षेत्र पंचायत वीरेंद्र आर्य ने पीएमजीएसवाई संबंधित विभाग ब्रिज एंड रूफ को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 5 दिन के भीतर कार्य शुरू नहीं किया गया तो चक्का जाम, आमरण अनशन और उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा. जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग और प्रशासन की रहेगी.

"कई बार पत्राचार के जरिए शासन-प्रसाशन से लेकर संबंधित विभाग को इस अधूरे मोटर मार्ग के संबंध में अवगत कराया गया, लेकिन कोई भी ग्रामीणों की मांग सुनने को तैयार नहीं है. जिस कारण आज ग्रामीणों को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है."- पुष्पा देवी, पूर्व प्रधान, एखोला गांव

ग्रामीणों ने रखी ये मांग: वहीं, ग्रामीणों की मांग है कि रामगंगा नदी पर बने पुल के दोनों और अधूरा पड़ा सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाए. जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना न करना पड़े. ग्रामीणों ने कहा कि जल्द से जल्द अधूरे मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू किया जाए. ताकि, ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा मिल सके और प्रदर्शन व आंदोलन करने के लिए मजबूर न होना पड़े.

Gairsain Villagers Protest
गैरसैंण में लोगों ने तानी मुट्ठी (फोटो- ETV Bharat)

"मैंने इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की है. कर्णप्रयाग विधानसभा की 10 सड़कों पर एप्रोच मार्ग का कार्य होना शेष है, जिसे लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं. शासन स्तर से स्वीकृति मिलते ही काम शुरू हो जाएगा."- अनिल नौटियाल, क्षेत्रीय विधायक

वहीं, ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से चमोली जिलाधिकारी गौरव कुमार को मामले का जल्द संज्ञान लेने और आवश्यक कार्रवाई करने को लेकर मांग पत्र सौंपा है. उनका साफ कहना है कि अगर 5 दिन के भीतर काम शुरू नहीं हुआ तो आमरण अनशन के साथ चक्का जाम किया जाएगा.

संपादक की पसंद

