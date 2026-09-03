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चमोली में गर्भवती को डंडी कंडी में उठाकर 6 किमी पैदल चले ग्रामीण, उपचार के लिए खाने पड़े 'धक्के'

महिला को डंडी कंडी पर उठाकर अस्पताल ले जाते ग्रामीण ( फोटो सोर्स- Villagers )

ग्राम प्रधान लखपत दानू ने मामले की जानकारी थराली विधायक भूपाल राम टम्टा को दी. विधायक की ओर से महिला की स्थिति को देखते हुए हेली सेवा की व्यवस्था कराने का प्रयास किया गया. ग्रामीणों ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे महिला को लेकर वे बलाण गांव में हेलीकॉप्टर के लिए निर्धारित स्थान पर पहुंचे, लेकिन काफी इंतजार के बाद हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा.

ग्रामीणों के मुताबिक, पिनाऊं गांव की एक गर्भवती महिला खिमली देवी पत्नी धन सिंह (उम्र 33 वर्ष) की तबीयत अचानक बिगड़ गई. ऐसे में सड़क सुविधा नहीं होने से ग्रामीणों के सामने महिला को अस्पताल पहुंचाने की चुनौती खड़ी हो गई. इसके लिए ग्रामीणों ने डंडी कंडी (डोली) का इंतजाम किया. फिर पैदल रास्ते को साफ किया. इसके बाद महिला को डंडी कंडी (डोली) में बैठाकर करीब 6 किलोमीटर तक पैदल चले. इस दौरान ग्रामीणों को कई जगह बंद रास्तों के कारण परेशानी उठानी पड़ी.

थराली: पहाड़ में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों के बीच दुर्गम गांवों की हकीकत एक बार फिर सामने आई है. सड़क सुविधा से वंचित पिनाऊं और बलाण क्षेत्र की एक गर्भवती महिला को ग्रामीणों ने करीब 6 किलोमीटर तक डंडी कंडी और कुर्सी के सहारे पैदल पहुंचाया. महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेली सेवा की कोशिश भी की गई, लेकिन क्षेत्र में विजिबिलिटी कम होने के कारण हेलीकॉप्टर आधे रास्ते से लौट गया. इसके बाद ग्रामीणों ने पैदल और वाहनों के सहारे महिला को देर रात देवाल अस्पताल पहुंचाया.

विजिबिलिटी कम होने से लौटा हेलीकॉप्टर: ग्राम प्रधान लखपत दानू ने बताया कि विधायक टम्टा के प्रयास से हेली सेवा भेजी गई थी, लेकिन क्षेत्र में विजिबिलिटी कम होने के कारण हेलीकॉप्टर आधे रास्ते से ही वापस लौट गया. शाम करीब साढ़े पांच बजे तक इंतजार करने के बाद ग्रामीणों ने सड़क मार्ग से महिला को अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया.

तीन किमी तक कुर्सी के सहारे सफर: ग्रामीणों ने महिला को करीब तीन किलोमीटर तक कुर्सी में बैठाकर पैदल पहुंचाया. इसके बाद सड़क तक पहुंचने पर अलग-अलग वाहनों के माध्यम से उसे देर रात देवाल अस्पताल ले जाया गया. ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने पर वहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे.

खतरनाक रास्तों से होकर गुजरे ग्रामीण (फोटो सोर्स- Villagers)

उनका कहना है कि महिला की स्थिति की जानकारी पहले ही फोन के माध्यम से एएनएम को दे दी गई थी. दोबारा सूचना देने के बाद एएनएम अस्पताल पहुंचीं. महिला को आगे रेफर किए जाने के बाद एंबुलेंस के लिए भी दो घंटे से ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ा. ग्रामीणों के मुताबिक, इसके बाद महिला को आगे ले जाया गया और सुबह करीब चार बजे बागेश्वर अस्पताल पहुंचाया गया.

गर्भवती महिला को ले जाते ग्रामीण (फोटो सोर्स- Villagers)

"गर्भवती महिला और जच्चा-बच्चे के स्वास्थ्य को देखते हुए तत्काल हेली सेवा की व्यवस्था कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन क्षेत्र में विजिबिलिटी कम होने के कारण हेलीकॉप्टर आधे रास्ते से ही वापस लौट गया. इसके बाद ग्रामीणों ने महिला को डंडी-कंडी के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचाया."- भूपाल राम टम्टा, थराली विधायक

ग्रामीण बोले- कब खत्म होगा सड़क का इंतजार? ग्रामीणों का कहना है कि यह क्षेत्र में पहली ऐसी घटना नहीं है. सड़क नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर मरीजों को आज भी डंडी कंडी, कुर्सी, डोली या पैदल रास्ते के सहारे सड़क तक पहुंचाना पड़ता है. ग्रामीणों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों से गांव तक सड़क पहुंचाने के साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर और आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है.

महिलाओं ने डंडी कंडी को दिया सहारा (फोटो सोर्स- Villagers)

ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर योजनाएं और दावे तो किए जाते हैं, लेकिन दुर्गम गांवों में आज भी मरीज को अस्पताल पहुंचाने की चुनौती बनी हुई है. सवाल यही है कि आखिर कब तक ग्रामीणों को इलाज के लिए डंडी कंडी और कुर्सी का सहारा लेना पड़ेगा.

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