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18 किमी तक बुजुर्ग महिला के लिए 'एंबुलेंस' बनी डोली, सड़क तक पहुंचाने में ग्रामीणों का फूला दम

डोली पर लादकर महिला को अस्पताल ले जाते ग्रामीण ( फोटो सोर्स- Villagers of Kanar Village )

पिथौरागढ़: पहाड़ में सड़क सुविधा के अभाव में आज भी ग्रामीणों को किस तरह की मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है, इसकी एक तस्वीर पिथौरागढ़ जिले से सामने आई है. जहां बुजुर्ग महिला का पैर टूटने के बाद ग्रामीणों को उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए करीब 18 किलोमीटर तक डोली में ढोना पड़ा. तब जाकर सड़क नसीब हुई, फिर वहां से वाहन के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया.

आंगन में गिरने से बुजुर्ग महिला हुई थी घायल: जानकारी के मुताबिक, पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी क्षेत्र के कनार गांव में 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने घर के आंगन में अचानक गिर गईं थीं. हादसे में पैर में गंभीर चोट आई और फ्रैक्चर हो गया. बुजुर्ग महिला दर्द से कराहती रहीं, लेकिन परिजनों और ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने की थी. गांव तक सड़क नहीं होने के कारण एंबुलेंस पहुंचना संभव नहीं था.