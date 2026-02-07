ETV Bharat / state

एयर एंबुलेंस के जमाने में डोली का सहारा, कई किमी पैदल चलकर बुजुर्ग को पहुंचाया हॉस्पिटल

बागेश्वर: सरकार जहां सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी चीजों को हर गांव तक पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक इतर हैं. कई गांवों आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. जहां लोगों को आए दिन परेशानियों से जूझना पड़ता है. चुनाव के समय ग्रामीणों को जनप्रतिनिधि वादे तो खूब करते हैं, लेकिन जीतने के बाद गांव की ओर मुड़ कर भी नहीं देखते. जिससे गांव की समस्याएं जस की तस बनी रहती है.

गौर हो कि बागेश्वर जिले के दूरस्थ गांव आज भी सड़क, स्वास्थ्य शिक्षा से महरूम है. हिरमोली गांव में सड़क न होने के कारण 72 वर्षीय सेवानिवृत्त कैप्टन आनंद बल्लभ जोशी को डोली के सहारे मुख्य मार्ग तक लाना पड़ा. इस गांव में वर्तमान में लगभग एक दर्जन परिवार निवास करते हैं, यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आजादी के इतने दशकों बाद भी दुर्गम गांवों के लोग सड़क सुविधा से वंचित हैं और आज भी मरीजों को डोली से रोड तक पहुंचाना पड़ता है. हिरमोली के ग्रामीणों के परिजनों ने बताया को हल्द्वानी से गांव लौटे सेवानिवृत्त कैप्टन को अचानक तेज बुखार की शिकायत हुई. रात में तबीयत अधिक बिगड़ने पर परिजन चाहकर भी उन्हें अस्पताल नहीं ले जा सके.

करूली बैंड से गांजली सड़क का 10 में से पांच किलोमीटर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, शेष पांच किलोमीटर हिस्से के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है. स्वीकृति मिलते ही प्राथमिकता के आधार पर सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

अमित कुमार पटेल, ईई लोनिवि कपकोट, बागेश्वर