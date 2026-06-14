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400 साल पुराने इस्लामपुर का नाम श्रीरामपुर करने की चर्चा, विरोध में 15 जून को झुंझुनू कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च

जिले की नजर 15 जून को प्रस्तावित पैदल मार्च और प्रशासन की रिपोर्ट पर टिकी है. मामला चौपाल से निकलकर सीएमओ तक पहुंच गया.

Villagers discussing the renaming of the village
गांव का नाम बदलने की चर्चा करते ग्रामीण (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 14, 2026 at 2:59 PM IST

3 Min Read
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झुंझुनू: जिले का ऐतिहासिक गांव इस्लामपुर इन दिनों अपनी इसी पहचान को लेकर परेशान है. गांव का नाम बदलकर ‘श्रीरामपुर’ करने की चर्चा के बीच ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के बीच विरोध और समर्थन के सुर तेज हो गए. ग्रामीणों के एक पक्ष ने कहा, इस्लामपुर गांव का नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि उसकी पहचान, इतिहास और पीढ़ियों की विरासत का प्रतीक है. सवाल केवल नाम का नहीं, बल्कि इतिहास, पहचान और सामाजिक सौहार्द का है. इस्लामपुर या श्रीरामपुर, फैसला भले प्रशासन करे, लेकिन बहस अब गांव की चौपाल से निकलकर जिले की राजनीति एवं सीएमओ तक पहुंच चुकी है. पूरे जिले की नजर 15 जून को प्रस्तावित पैदल मार्च और प्रशासन की रिपोर्ट पर टिकी है. करीब 15 हजार आबादी का इस्लामपुर जिले का सबसे बड़ा राजस्व गांव माना जाता है.

सेना और सूरी के वंशजों से लिंक: अंजुमल अल पठान संस्था सचिव इब्राहिम खान ने वर्ष 1904 की पुस्तक, 1943 व 1951 के स्कूल रिकॉर्ड तथा 1946 के सैन्य दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया कि गांव का ऐतिहासिक नाम इस्लामपुर ही रहा है. खान ने बताया कि गांव का इतिहास करीब 400 वर्ष पुराना है. यहां रहने वाले कई पठान परिवार खुद को महाराणा प्रताप के वीर सेनापति हकीम खां सूरी का वंशज मानते हैं. उनका कहना है, इस्लामपुर नाम केवल धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. गांव में ऐतिहासिक चौपाल, मंदिर, मस्जिद और सूफी संत हजरत इरादतुल्लाह शाह की दरगाह सामाजिक समरसता की मिसाल है. गांव के कई परिवार थल सेना और वायु सेना में रहे हैं. कर्नल अब्दुल रसूल खान, कर्नल नसीम हैदर सहित कई सैनिक परिवार गांव की गौरवशाली परंपरा का हिस्सा हैं.

इस्लामपुर का नाम बदलने पर बोले... (ETV Bharat Jhunjhunu)

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सियासी माहौल गरमाया: नाम परिवर्तन के प्रस्ताव के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया. पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने इस्लामपुर का नाम बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हुए 15 जून को इस्लामपुर से झुंझुनू कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालने की घोषणा की. उन्होंने कहा, गांव की ऐतिहासिक पहचान को समाप्त करने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा.

विधायक भांबू का नाम परिवर्तन का प्रस्ताव: भाजपा विधायक राजेंद्र भांबू ने नाम परिवर्तन की अनुशंसा के बाद पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं. विरोध करने वाले ग्रामीणों का कहना है, किसी भी निर्णय से पहले गांव की जनता की राय ली जानी चाहिए, जबकि समर्थक पक्ष गांव का नाम श्रीरामपुर किए जाने की मांग पर कायम है.

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सीएमओ ने मांगी रिपोर्ट: जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है. दोनों पक्षों के उपलब्ध कराए दस्तावेजों और तथ्यों की जांच की जा रही है. सरपंच अमीन मनियार ने कहा कि गांव के अधिकांश लोग नाम परिवर्तन के खिलाफ हैं. लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाएंगे.

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ISLAMPUR OR SHRIRAMPUR

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