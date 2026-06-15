ETV Bharat / state

खेत पर कब्जा करने पहुंचे बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़े, पुलिस को सौंपा

मौके पर पहुंची पुलिस ( ETV Bharat Kotputli )

कोटपूतली-बहरोड : जिले के पनियाला थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में देर रात करीब 24 हथियारबंद बदमाश खेत पर जबरन कब्जा करने पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीणों की मुस्तैदी और एकजुटता के चलते बदमाशों के हौसले पस्त हो गए. ग्रामीणों ने घेराबंदी करके मौके से चार-पांच बदमाशों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पनियाला थाना अधिकारी रणवीर सिंह मील ने बताया कि रविवार देर रात को पनियाला थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में बदमाशों की ओर से जबरन कब्जा करने की सूचना मिली थी. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने कुछ बदमाशों को पकड़ रखा था. पकड़े गए बदमाशों को हिरासत में ले लिया गया और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है. वहीं, एकत्रित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में संलिप्त सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी और ठोस कार्रवाई करने की मांग की है. पुलिस फरार बदमाशों और उनकी गाड़ियों की तलाश में जुट गई है. पढे़ं. ​पुलिस को देख भागने लगा बदमाश, पुलिस ने दौड़ाकर दबोचा, अवैध हथियार बरामद