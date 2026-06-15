खेत पर कब्जा करने पहुंचे बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़े, पुलिस को सौंपा

खेत पर कब्जा करने पहुंचे बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़े, पुलिस को सौंपा
कई बदमाश गाड़ियों में बैठकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन ग्रामीणों ने चार-पांच बदमाशों को मौके पर ही दबोच लिया.
Published : June 15, 2026 at 11:18 AM IST
कोटपूतली-बहरोड : जिले के पनियाला थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में देर रात करीब 24 हथियारबंद बदमाश खेत पर जबरन कब्जा करने पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीणों की मुस्तैदी और एकजुटता के चलते बदमाशों के हौसले पस्त हो गए. ग्रामीणों ने घेराबंदी करके मौके से चार-पांच बदमाशों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.
पनियाला थाना अधिकारी रणवीर सिंह मील ने बताया कि रविवार देर रात को पनियाला थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में बदमाशों की ओर से जबरन कब्जा करने की सूचना मिली थी. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने कुछ बदमाशों को पकड़ रखा था. पकड़े गए बदमाशों को हिरासत में ले लिया गया और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है. वहीं, एकत्रित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में संलिप्त सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी और ठोस कार्रवाई करने की मांग की है. पुलिस फरार बदमाशों और उनकी गाड़ियों की तलाश में जुट गई है.
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कई बदमाश फरार हो गए : ग्रामीणों ने बताया कि जयसिंहपुरा गांव के एक किसान ने रविवार को ही अपने खेत में बाजरे की बुआई की थी. इसके कुछ ही देर बाद आधा दर्जन गाड़ियों में सवार होकर आए दो दर्जन बदमाश खेत पर लगे खंभे और तार उखाड़ने शुरू कर दिए और जबरन जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया. खेत पर चल रहे इस हंगामे और शोर-शराबे को सुनकर देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए. ग्रामीणों की भारी भीड़ को अपनी तरफ आता देख बदमाशों में हड़कंप मच गया. कई बदमाश गाड़ियों में बैठकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन ग्रामीणों ने चार-पांच बदमाशों को मौके पर ही दबोच लिया.
घटना की सूचना तुरंत पनियाला थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पनियाला थाना एसएचओ रणवीर सिंह मील भारी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने पकड़े गए बदमाशों को पुलिस को सुपुर्द कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है. सभी ग्रामीण नारेहड़ा-पनियाला बाईपास पर एकत्रित हो गए और कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है.