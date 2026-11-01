कासगंज में ग्रामीणों ने खुद उठाया सफाई का बीड़ा; पंचायत सचिव बोले- "समस्याओं की नहीं दी कोई जानकारी"
प्रधान सुशीला देवी ने बताया कि सफाईकर्मी के पास ज्यादा काम रहता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 6:44 PM IST
कासगंज : पटियाली तहसील क्षेत्र के प्रीतम नगर हरौड़ा ग्राम पंचायत के गांव निविया से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. आरोप है कि गांव में काफी समय से सफाई न होने के चलते गंदगी फैली हुई थी. गांव में व्याप्त भीषण गंदगी, गंदी नालियों और लंबे समय से ठप विकास कार्यों से परेशान दर्जनों ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर महा-सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है.
ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के चुनावों के दौरान किए गए तमाम वादे हवा हो चुके हैं. बार-बार गुहार लगाने के बावजूद जिम्मेदारों की ओर से कोई सुधि ली गई और न ही गांव में जल निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया.
ग्रामीणों का कहना है कि गांव की गलियां नरक में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार मंडरा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का संकल्प ले लिया है. ग्रामीणों में राजबीर, कर्मवीर, मेघ सिंह, ब्रजेश कुमार, सुनील कुमार, राहुल, रुपम आदि लोग मौजूद रहे.
प्रधान सुशीला देवी ने बताया कि सफाईकर्मी के पास ज्यादा काम रहता है और ग्राम पंचायत में कई गांव हैं तो साफ-सफाई का नम्बर जल्दी नहीं आ पाता है. नए सफाईकर्मी की तैनाती भी जल्द ही हुई है, इसलिए व्यवस्था फिलहाल ठीक नहीं है.
इस मामले में पंचायत सचिव राजकुमार ने कहा कि ग्रामीणों ने गांव में गंदगी या समस्याओं की कोई जानकारी ही नहीं दी थी.
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