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कासगंज में ग्रामीणों ने खुद उठाया सफाई का बीड़ा; पंचायत सचिव बोले- "समस्याओं की नहीं दी कोई जानकारी"

कासगंज में ग्रामीणों ने खुद उठाया सफाई का बीड़ा ( Photo credit: ETV Bharat )

कासगंज : पटियाली तहसील क्षेत्र के प्रीतम नगर हरौड़ा ग्राम पंचायत के गांव निविया से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. आरोप है कि गांव में काफी समय से सफाई न होने के चलते गंदगी फैली हुई थी. गांव में व्याप्त भीषण गंदगी, गंदी नालियों और लंबे समय से ठप विकास कार्यों से परेशान दर्जनों ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर महा-सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है.

कासगंज में ग्रामीणों ने खुद उठाया सफाई का बीड़ा (Video credit: ETV Bharat) ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के चुनावों के दौरान किए गए तमाम वादे हवा हो चुके हैं. बार-बार गुहार लगाने के बावजूद जिम्मेदारों की ओर से कोई सुधि ली गई और न ही गांव में जल निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया.