यहां के ग्रामीण खुद करते हैं जंगलों की रक्षा, पौधे में आग लगाने वालों को दी जाती है सजा
लातेहार के ग्रमीण खुद जंगलों की रक्षा करते हैं. साथ ही जंगल में आग लगाने वालों को दंडित भी करते हैं.
Published : April 11, 2026 at 2:26 PM IST
लातेहार: जंगल का दोहन किए जाने का मामला तो अक्सर सामने आते रहता है. लेकिन लातेहार जिले का भैंसमारा एक ऐसा गांव है, जहां के ग्रामीण जंगल के रखवाले हैं. शत प्रतिशत खेरवार समुदाय के इस गांव में रहने वाले लोग खुद तो जंगल को बचाते ही हैं, साथ ही जो लोग जंगल में आग लगाते हैं उन्हें ग्रामीण सार्वजनिक रूप से दंडित भी करते हैं. यहां के ग्रामीणों के कार्य की प्रशंसा वन विभाग के अधिकारी भी करते हैं.
ग्रामीण करते हैं जंगल की सुरक्षा
दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड के तरवाडीह पंचायत में स्थित भैंसमारा गांव चारों ओर जंगलों से घिरा है. गांव में लगभग ढाई सौ लोग निवास करते हैं. इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां के लोग जंगल को अपना परिवार मानते हैं और जंगल की सुरक्षा भी अपने परिवार की तरह करते हैं.
महुआ का सीजन आने के बाद जंगल में आग लगने की घटना सबसे अधिक होती है, ऐसे वक्त में यहां के ग्रामीण पूरी तरह अलर्ट मोड में रहते हैं. यदि गांव के आसपास के जंगलों में भी कहीं आग लगने की घटना की सूचना इन्हें मिलती है तो गांव के युवक तथा अन्य ग्रामीण बिना देर किए आग बुझाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और जंगल को नुकसान होने से बचा लेते हैं.
जंगल बचेगा तो ग्रामीणों को ही मिलेगा फायदा
यहां के ग्रामीण कहते हैं कि यदि जंगल सुरक्षित रहेगा तो उसका लाभ ग्रामीणों को ही मिलेगा. ग्रामीण सूर्य देव सिंह ने बताया कि जंगल पर ग्रामीणों का जीवन निर्भर है. जंगल सुरक्षित रहेगा तो जीवन भी सुरक्षित रहेगा. इसलिए वे लोग जंगल को बचाते हैं. वहीं संतोष सिंह, रामदयाल सिंह,छोटू सिंह आदि ने कहा कि महुआ के सीजन में कई लोग जंगल में आग लगा देते हैं. इस दौरान गांव के जो भी युवक हैं वह अलर्ट रहते हैं और सूचना मिलते ही जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए दौड़ पड़ते हैं. उन्होंने कहा कि जो भी लोग जंगल में आग लगाने के दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ ग्राम सभा आयोजित कर उन पर दंड लगाया जाता है.
5000 लगाया जाता है अर्थ दंड
ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के बाद जंगल में आग लगाने वालों से पूछताछ की जाती है. उसके बाद जंगल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आरोपी पर दंड भी लगाया जाता है. जिसमें 5 हजार रुपए का आर्थिक दंड शामिल है. इसके अलावा ऐसे लोगों को चेतावनी दी जाती है और भविष्य में जंगल में आग लगाने की घटना नहीं करने का संकल्प भी दिलाया जाता है.
नियम बनने के बाद जंगल में आग लगने की घटना में आई कमी
ग्रामीणों ने बताया कि जब से गांव में यह नियम बनाया गया है तब से जंगल में आग लगने की घटना में भारी कमी आई है. जंगल में आग नहीं लगने से महुआ तथा अन्य प्रजाति के नए पौधे भी उगने लगे हैं. आने वाले भविष्य में यह पौधे बड़े पेड़ होंगे, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ होगा.
अधिकारी भी करते हैं तारीफ
इधर, ग्रामीणों के इस जज्बे की तारीफ अधिकारी भी करते हैं. लातेहार के रेंजर नंदकुमार महतो ने कहा कि यहां के ग्रामीण अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं. उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा भी ग्रामीणों को जंगल को सुरक्षित रखने के प्रति जागरूक किया जा रहा है. जिसका प्रतिफल भी मिलने लगा है और कई ग्रामीण जागरूक हुए हैं. उन्होंने कहा कि जंगल को सुरक्षित रखने वाले वन सुरक्षा समिति के सदस्यों को सम्मानित भी किया जाएगा.
जंगल में आग लगने से होता है नुकसान
रेंजर नंदकुमार महतो ने बताया कि जंगल में आग लगने से सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि जंगल में जो नए पौधे उगते हैं, वह आग में पूरी तरह झुलसकर नष्ट हो जाते हैं. इसके अलावे आग लगने के कारण जमीन का ऊपरी सतह भी काफी कड़ा हो जाता है, जिससे बारिश का पानी भी मिट्टी के अंदर नहीं जा पाता है. जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति भी नष्ट हो जाती है.
जब नए पौधे उगेंगे ही नहीं तो फिर जंगल का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा. उन्होंने बताया कि पूर्व में ग्रामीणों के द्वारा जंगल में आग लगाए जाने की घटना किए जाने के कारण वर्तमान समय में महुआ का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है. अब जब ग्रामीण जंगल को आग से बचाने के लिए सक्रिय हो गए हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में लातेहार जिले में महुआ के नए पेड़ उगेंगे और यहां महुआ का बंपर उत्पादन होगा.
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