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गुमानीवाला कचरा निस्तारण प्लांट के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों ग्रामीण, ऋषिकेश तहसील का किया घेराव

आबादी के नजदीक कचरा निस्तारण प्लांट का विरोध ( Etv Bharat )

ऋषिकेश: गुमानीवाला स्थित नगर निगम के कचरा निस्तारण प्लांट को हटाने की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों का विरोध अब सड़कों पर उतर आया है. प्लांट से उठने वाली दुर्गंध और आबादी क्षेत्र में इसके संचालन को लेकर नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने आज रैली निकालकर तहसील पहुंचकर घेराव किया. ग्रामीणों ने प्लांट को आबादी से दूर शिफ्ट करने की मांग उठाते हुए तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

गुमानीवाला कचरा निस्तारण प्लांट के खिलाफ आक्रोश: रैली के दौरान ग्रामीणों ने एकजुट होकर नगर निगम के कचरा निस्तारण प्लांट के खिलाफ आवाज बुलंद की. प्रदर्शनकारियों ने ‘कूड़ा घर हटाना होगा, नहीं तो सरकार को जाना होगा’ जैसे नारे लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया. ग्रामीणों का कहना है कि कूड़ा प्लांट के कारण क्षेत्र में दुर्गंध की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है. उनका आरोप है कि बार-बार शिकायत और मांग उठाने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया, जिसके चलते अब उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है.

ग्रामीणों ने कहा स्वच्छता के साथ जीवन गुणवत्ता जरूरी: आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी इस मांग पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया. अब स्थिति यह है कि प्लांट से आने वाली दुर्गंध के कारण आसपास के लोगों को अपने घरों में रहना तक मुश्किल महसूस हो रहा है. ग्रामीणों ने कहा कि स्वच्छता और कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य, सुविधा और जीवन की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. दुर्गंध से परेशान ग्रामीणों ने तेज किया आंदोलन: ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कचरा निस्तारण प्लांट को लेकर लंबे समय से असंतोष बना हुआ है. इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि जब उनकी मांगों को संबंधित स्तर पर गंभीरता से नहीं सुना गया, तो उन्हें मजबूर होकर रैली निकालने और तहसील का घेराव करने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा.