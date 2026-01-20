लातेहार में सर्वे कंपनी के लोगों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शांत हुआ मामला
लातेहार में बिना अनुमति के भैंसादोन गांव पहुंचे एलएलसी कंपनी के पदाधिकारियों और कर्मियों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया.
Published : January 20, 2026 at 8:24 PM IST
लातेहार: जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत भैंसादोन गांव पहुंचे एलएलसी कंपनी के पदाधिकारियों और कर्मियों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया. लगभग 2 घंटे के बाद पुलिस के हस्तक्षेप पर कंपनी के लोग ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त हुए और सकुशल गांव से बाहर निकल सके. ग्रामीणों का कहना था कि बिना ग्राम सभा के कंपनी गांव में आकर भोले भाले ग्रामीणों को ठगने का प्रयास कर रही है. यदि कंपनी के लोग बिना अनुमति के दोबारा गांव में आए तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं ग्रामीण
दरअसल, लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत भैंसादोन गांव में कोयला खनन के लिए भारत सरकार की एक कंपनी को अनुमति मिली है लेकिन यहां के ग्रामीण अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है. हालांकि कंपनी के द्वारा अलग-अलग सहयोगी कंपनी के माध्यम से सर्वे का कार्य शुरू हुआ है. इसी बीच कंपनी के कुछ लोग कंबल लेकर वितरण के लिए गांव में पहुंचे थे.
ग्राम सभा की अनुमति के बिना गांव में घुसे थे सर्वे के अधिकारी
ग्रामीणों को जैसे ही इसकी भनक लगी वैसे ही ग्रामीण उग्र हो गए और अधिकारी और कर्मियों को चारों ओर से घेर लिया. ग्रामीणों में इस बात की नाराजगी थी कि कंपनी के लोग बिना ग्राम सभा की अनुमति के गांव में पहुंच रहे हैं और ग्रामीणों को लालच देकर जमीन हड़पने का प्रयास कर रहे हैं. इसी मामले को लेकर ग्रामीण काफी उग्र हो गए. ग्रामीणों का यह भी कहना था कि कंपनी के लोग यहां बिना ग्राम सभा की अनुमति के सर्वे का कार्य करने आए थे.
सूचना के बाद पहुंची पुलिस
इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पिकेट प्रभारी रामजी ठाकुर पुलिस टीम के साथ तत्काल गांव पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत आरंभ किया. ग्रामीण इतने उग्र थे कि पुलिस अधिकारियों की बात भी सुनने को तैयार नहीं थे. पुलिस अधिकारियों के द्वारा समझाए जाने के बाद ग्रामीण इस बात पर अधिकारियों को छोड़ने के लिए सहमत हुए कि अधिकारी गाड़ी से उतरकर खुद ग्रामीणों के समक्ष यह वादा करें कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के फिर वापस कभी गांव में नहीं आएंगे.
पुलिस को बिना सूचना दिए गांव पहुंचे थे कंपनी के लोग
इसके बाद कंपनी के अधिकारी गाड़ी से उतरे और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि कंपनी, बिना ग्राम सभा की अनुमति के कोई भी कार्य नहीं करेगी. लगभग 2 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद ग्रामीणों ने कंपनी के अधिकारियों को जाने दिया. पुलिस को सूचना दिए बिना कंपनी के लोग गए थे.
ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए कंपनी के लोगों को रोका था. परंतु मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल गांव में पहुंची और कंपनी के लोगों को गांव से रवाना किया: विनोद रवानी, डीएसपी
ये भी पढ़ें- दुमका में सर्वे टीम को ग्रामीणों ने रोका, कहा- पहले क्यों नहीं ली ग्रामसभा की अनुमति
खूंटी में स्वास्थ्य सर्वेः टीका लगने के बाद मां के मरने का ग्रामीण को था शक, सर्वे टीम पहुंची तो कर दिया हमला
प्रस्तावित डैम निर्माण का ग्रामीणों ने किया विरोध, सर्वे टीम बेरंग लौटी वापस