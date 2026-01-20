ETV Bharat / state

लातेहार में सर्वे कंपनी के लोगों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शांत हुआ मामला

लातेहार: जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत भैंसादोन गांव पहुंचे एलएलसी कंपनी के पदाधिकारियों और कर्मियों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया. लगभग 2 घंटे के बाद पुलिस के हस्तक्षेप पर कंपनी के लोग ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त हुए और सकुशल गांव से बाहर निकल सके. ग्रामीणों का कहना था कि बिना ग्राम सभा के कंपनी गांव में आकर भोले भाले ग्रामीणों को ठगने का प्रयास कर रही है. यदि कंपनी के लोग बिना अनुमति के दोबारा गांव में आए तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं ग्रामीण

दरअसल, लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत भैंसादोन गांव में कोयला खनन के लिए भारत सरकार की एक कंपनी को अनुमति मिली है लेकिन यहां के ग्रामीण अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है. हालांकि कंपनी के द्वारा अलग-अलग सहयोगी कंपनी के माध्यम से सर्वे का कार्य शुरू हुआ है. इसी बीच कंपनी के कुछ लोग कंबल लेकर वितरण के लिए गांव में पहुंचे थे.

ग्रामीणों ने गांव में घुसने पर कंपनी के लोगों को बंधक बनाया (Etv bharat)

ग्राम सभा की अनुमति के बिना गांव में घुसे थे सर्वे के अधिकारी

ग्रामीणों को जैसे ही इसकी भनक लगी वैसे ही ग्रामीण उग्र हो गए और अधिकारी और कर्मियों को चारों ओर से घेर लिया. ग्रामीणों में इस बात की नाराजगी थी कि कंपनी के लोग बिना ग्राम सभा की अनुमति के गांव में पहुंच रहे हैं और ग्रामीणों को लालच देकर जमीन हड़पने का प्रयास कर रहे हैं. इसी मामले को लेकर ग्रामीण काफी उग्र हो गए. ग्रामीणों का यह भी कहना था कि कंपनी के लोग यहां बिना ग्राम सभा की अनुमति के सर्वे का कार्य करने आए थे.