लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक को ग्रामीणों ने घेरा, कार के पायदान पर खड़े होकर सुनी शिकायत
खराब सड़क को लेकर नाराज ग्रामीणों ने विधायक का काफिला रोक लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 8:14 PM IST|
Updated : September 18, 2026 at 9:11 PM IST
लखीमपुर खीरी : धौरहरा विधानसभा क्षेत्र में सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. बीते चार दिनों से भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी लगातार ग्रामीणों के विरोध और चर्चाओं के केंद्र में हैं. पहले सिसैया खुर्द में विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों का विरोध, फिर पुलिसकर्मियों पर घरों में घुसकर मारपीट के आरोप और अब हसनापुर गांव में विधायक के काफिले को रोककर ग्रामीणों की नाराजगी झेलनी पड़ी है.
शुक्रवार को हसनापुर में ग्रामीणों ने सड़क की बदहाली को लेकर विधायक के काफिले को घेर लिया. विधायक वाहन से उतरने लगे, लेकिन कीचड़ देखकर कार के पायदान पर खड़े होकर ग्रामीणों की शिकायतें सुनते रहे.
विधायक के खिलाफ की थी नारेबाजी : मामला 14 सितंबर को सिसैया खुर्द गांव से शुरू हुआ. ग्रामीणों ने विकास कार्य नहीं होने का आरोप लगाते हुए विधायक के खिलाफ नारेबाजी की थी. ग्रामीणों का आरोप था कि उसी रात कुछ पुलिसकर्मी उनके घरों में घुसे और लाठी-डंडों से मारपीट की. ग्रामीणों ने इसके पीछे विधायक के इशारे का आरोप लगाया था. हालांकि विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने पुलिस कार्रवाई से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया था.
लोधी समाज के विधायकों ने की थी मुलाकात : उन्होंने कहा था कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. मामले ने तब और तूल पकड़ा जब लोधी समाज से जुड़े करीब पांच विधायक सिसैया खुर्द पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर नाराजगी जताई. बीते बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष ने भी पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी.
पांच पुलिसकर्मी निलंबित, कोतवाल लाइन हाजिर : ग्रामीणों की शिकायत और मामले की जांच के बाद पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग ने गुरुवार को पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया. इसके बाद शुक्रवार को धौरहरा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दिनेश शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया. पुलिस की कार्रवाई के बाद माना जा रहा था कि मामला शांत होगा, लेकिन शुक्रवार को विधायक के सामने ग्रामीणों की नाराजगी का एक और वीडियो सामने आया.
हसनापुर में काफिला रोका, सुनाई खरी खोटी : शुक्रवार को विधायक विनोद शंकर अवस्थी अपनी विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पर थे. हसनापुर गांव की खराब सड़क को लेकर नाराज ग्रामीणों ने उनका काफिला रोक लिया. ग्रामीणों ने सड़क पर कीचड़, जलभराव और आवागमन में हो रही परेशानी को लेकर विधायक से सवाल किए. विधायक वाहन से नीचे उतरकर ग्रामीणों की बात सुनना चाहते थे, लेकिन सड़क पर भारी कीचड़ होने के कारण वह कार के पायदान पर ही खड़े रहे.
विधायक बोले- लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा : भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने कहा कि जिन ग्रामीणों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और जिनकी वजह से मैं विधायक बना, मैं उनकी समस्याओं को समझता हूं. क्षेत्र में विकास कार्य लगातार कराए जा रहे हैं. इन दिनों कुछ लोग साजिश के तहत मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और ग्रामीणों को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है.
सिसैया खुर्द के मामले में भी मैंने खुद निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी. उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतें सुनना जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें : गोरखपुर दौरे पर यूपी बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, 12 जिलों की 62 विधानसभा क्षेत्रों के सदस्यों से जानी जमीनी हकीकत