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लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक को ग्रामीणों ने घेरा, कार के पायदान पर खड़े होकर सुनी शिकायत

बीजेपी विधायक को ग्रामीणों ने घेरा. ( Photo Credit; Viral )

लखीमपुर खीरी : धौरहरा विधानसभा क्षेत्र में सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. बीते चार दिनों से भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी लगातार ग्रामीणों के विरोध और चर्चाओं के केंद्र में हैं. पहले सिसैया खुर्द में विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों का विरोध, फिर पुलिसकर्मियों पर घरों में घुसकर मारपीट के आरोप और अब हसनापुर गांव में विधायक के काफिले को रोककर ग्रामीणों की नाराजगी झेलनी पड़ी है. शुक्रवार को हसनापुर में ग्रामीणों ने सड़क की बदहाली को लेकर विधायक के काफिले को घेर लिया. विधायक वाहन से उतरने लगे, लेकिन कीचड़ देखकर कार के पायदान पर खड़े होकर ग्रामीणों की शिकायतें सुनते रहे. कार के पायदान पर खड़े होकर विधायक ने सुनी शिकायत. (Video Credit; Viral) विधायक के खिलाफ की थी नारेबाजी : मामला 14 सितंबर को सिसैया खुर्द गांव से शुरू हुआ. ग्रामीणों ने विकास कार्य नहीं होने का आरोप लगाते हुए विधायक के खिलाफ नारेबाजी की थी. ग्रामीणों का आरोप था कि उसी रात कुछ पुलिसकर्मी उनके घरों में घुसे और लाठी-डंडों से मारपीट की. ग्रामीणों ने इसके पीछे विधायक के इशारे का आरोप लगाया था. हालांकि विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने पुलिस कार्रवाई से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया था. लोधी समाज के विधायकों ने की थी मुलाकात : उन्होंने कहा था कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. मामले ने तब और तूल पकड़ा जब लोधी समाज से जुड़े करीब पांच विधायक सिसैया खुर्द पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर नाराजगी जताई. बीते बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष ने भी पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी.