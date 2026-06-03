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जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में पानी का संकट! खेत में बने डोभा पर ग्रामीण निर्भर

जामताड़ा के चंपापुर पंचायत अंतर्गत बेड़ाटाल गांव में ग्रामीण खेत में बने डोभा से पानी छानकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं.

Villagers struggle for clean water
डोभा से छानकर पानी भरती हुई ग्रामीण महिलाएं (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 3, 2026 at 4:48 PM IST

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जामताड़ा: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र में जनता को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है. आलम यह है कि ग्रामीण डोभा का पानी पीने के लिए मजबूर हैं लेकिन इसके प्रति ना प्रशासन संवेदनशील है और ना ही जनप्रतिनिधि. स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जनता पीने के पानी के लिए परेशान हो रही है.

डोभा पर निर्भर बड़ी आबादी

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र में जनता भीषण गर्मी में पानी के लिए डोभा पर निर्भर है. आलम यह है कि ग्रामीणों को खेत में बने डोभा का पानी पीना पड़ रहा है. मामला नारायणपुर प्रखंड के चंपापुर पंचायत अंतर्गत गांव बेड़ाटाल का है, जहां ग्रामीण डोभा पर निर्भर हैं. यहां महिलाएं कोसों दूर पैदल चलकर डोभा का पानी छानकर घर लाती हैं.

क्षेत्र में पेयजल की किल्लत की वजह से डोभा से पानी भरते ग्रामीण (Etv bharat)

इस मामले पर पानी भरती हुई महिलाओं का कहना है कि आबादी के अनुरूप जितना चापाकल होना चाहिए था उतना नहीं है. अधिकतर चापाकल खराब हैं. गांव के लोग दो-तीन चापाकल लगाने की मांग कर रहे हैं.

हरकत में आया प्रशासन

ग्रामीणों की समस्या जब मीडिया ने सब के सामने रखी तो तब जाकर प्रशासन के नींद खुली और प्रशासन हरकत में आया. इसके बाद गांव में खराब पड़े चापाकल की मरम्मत का काम शुरू हुआ.

बीजेपी नेता ने उठाई कार्रवाई की मांग

इस मामले को लेकर जामताड़ा के समाजसेवी एवं बीजेपी नेता तरुण गुप्ता ने प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाया है, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री को आड़े हाथों लिया है. बीजेपी नेता ने कहा कि पानी की समस्या सिर्फ चंपापुर पंचायत तक सीमित नहीं है बल्कि अधिकतर गांवों में यही समस्या है. पीने के पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है.

मंत्री काट रहे हैं जिम्मेदारी से कन्नी: बीजेपी नेता

वहीं भाजपा नेता ने कहा कि सरकार ने सबको चापाकल मरम्मती के लिए लगाया. दो दिन तक काम चला भी लेकिन उसके बाद सिर्फ फोटोग्राफी होकर रह गई, स्थिति जस की तस बनी हुई है. बीजेपी नेता ने इरफान अंसारी पर तंज कसते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार और जिला प्रशासन को मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए.

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