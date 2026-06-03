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जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में पानी का संकट! खेत में बने डोभा पर ग्रामीण निर्भर

डोभा से छानकर पानी भरती हुई ग्रामीण महिलाएं ( Etv bharat )