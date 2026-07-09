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पलामू में ग्रामीणों का हंगामा, पुलिस टीम पर किया पथराव, दो जवान घायल

पलामू में जमीन अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया. इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया.

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ग्रामीणों से बातचीत करते पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 9, 2026 at 10:20 AM IST

2 Min Read
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पलामू: जिले के सदर थाना क्षेत्र के चियांकी इलाके में नेशनल हाईवे फोरलेन के कंस्ट्रक्शन साइट पर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ है. इस दौरान ग्रामीणों और प्रशासनिक टीम के बीच झड़प हो गई. ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासनिक टीम पर पथराव किया, जिसमें जैप के राजमोहन सिंह और सहायक पुलिस की महिला जवान प्रिया सिंह घायल हो गई.

दोनों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी राजेश यादव एवं वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं. ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को कुछ देर के लिए जाम कर दिया था.

ग्रामीणों और पुलिस टीम के बीच झड़प (Etv Bharat)

मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा

दरअसल, नेशनल हाईवे फोरलेन कार्य के लिए चियांकि इलाके में जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. जमीन अधिग्रहण के मुआवजा को लेकर ग्रामीणों के साथ विवाद चल रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला है और निर्माण कार्य शुरू हो रहा है. पूरे हालात को देखते हुए सदर एसडीएम संजय पांडेय ने 9 और 10 जुलाई को चियांकि इलाके में निषेधाज्ञा लागू किया था.

जमीन अधिग्रहण करने पहुंची थी टीम

गुरुवार को कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन अधिग्रहण करने प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची थी. इस दौरान ग्रामीणों और प्रशासनिक टीम के बीच बहस हो गई और इसके बाद ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. समाचार लिखे जाने तक हंगामा जारी था और पुलिस एवं प्रशासनिक टीम ग्रामीणों के साथ बातचीत कर रहे थे. सदर थाना प्रभारी अफजल अंसारी ने बताया कि चियांकि इलाके में पथराव हुआ है. पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. कुछ जवानों को चोट भी लगी है.

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पलामू के चियांकी में पथराव
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