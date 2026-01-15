ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग अगस्त्यमुनि मैदान पर भारी हंगामा, डोली ने फिर नहीं किया प्रवेश, गेट तोड़ने के लिए हथौड़ा लेकर चढ़े ग्रामीण

रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि मैदान के गेट को तोड़ने के लिए ग्रामीण हथौड़ा लेकर गेट के ऊपर चढ़े.

Agastya Muni Maharaj
रुद्रप्रयाग अगस्त्यमुनि मैदान पर भारी हंगामा (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 15, 2026 at 3:11 PM IST

रुद्रप्रयाग: मकर संक्रांति के पावन पर्व पर केदारनाथ हाईवे पर अगस्त्यमुनि में अगस्त्य मुनि महाराज की डोली ने जमकर तांडव मचाया. डोली को मंदिर से रवाना होकर अगस्त्य ऋषि के मैदान अगस्त्यमुनि में जाना था, जहां सैकड़ों की संख्या में आंदोलन कर रहे भक्त डोली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैदान का गेट उपर से बंद होने से डोली ने अंदर प्रवेश नहीं किया. अब मामले में हंगामा बढ़ने के बाद कुछ लोगों ने प्रवेश गेट को तोड़ना शुरू कर दिया है.

गुरुवार को मकर संक्रांति पर निकली अगस्त्य ऋषि की ऐतिहासिक डोली यात्रा के दौरान भारी विवाद हुआ. अगस्त्यमुनि मैदान का गोल गेट नहीं तोड़े जाने पर बुधवार को डोली ने प्रवेश नहीं किया था. जबकि आज गुरुवार को डोली मैदान में प्रवेश करने के लिए फिर पहुंची लेकिन, गेट न तोड़े जाने को लेकर डोली प्रवेश नहीं कर पाई. इसके बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर खुद जिम्मा उठाते हुए खुद हथौड़े से गेट तोड़ने का प्रयास शुरू किया. इसमें महिलाएं भी गेट के ऊपर चढ़कर गेट को हथौड़े का काम कर रही हैं. मौके पर भारी भीड़ मौजूद है.

डोली समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि 15 सालों बाद अगस्त्य ऋषि की डोली यात्रा का आयोजन किया गया, जिसको लेकर प्रशासन को पहले ही सूचना दी गई थी, मगर प्रशासन ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की.

इस मैदान पर सरकार की ओर से स्टेडियम निर्माण किया जा रहा है जिसका की अगस्त्य ऋषि की मंदिर समिति और क्षेत्र के लोग लंबे समय से विरोध करते आ रहे है. लोगों का मानना है कि ये भूमि अगस्त्य ऋषि के मंदिर की है. इसी के चलते लंबे समय से यहां पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है.

अपडेट जारी है...

