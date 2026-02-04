ETV Bharat / state

बौंली में महिला की हत्या के बाद ग्रामीणों में आक्रोश, सड़क पर शव रखकर दिया धरना

ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठी विधायक मीणा ( ETV Bharat Swaimadhopur )

सवाईमाधोपुर: जिले के बौंली थाना क्षेत्र के कोड़याई गांव में मंगलवार को जेवर लूटने को लेकर अज्ञात लुटेरों द्वारा की गई एक महिला की निर्मम हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. घटना से आक्रोशित ग्रामीण शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर जस्टाना बाईपास पर धरने पर बैठ गए. बामनवास विधायक इंदिरा मीणा भी रातभर ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठी रहीं. ग्रामीणों का धरना बुधवार को भी जारी रहा. विधायक मीणा भी धरने पर बैठी थी. ग्रामीणों का कहना था कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, वे न तो शव उठाएंगे और न ही धरना समाप्त करेंगे. इस बीच एसपी सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से कई दौर की वार्ता के दौरान कर समझाइश का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे.