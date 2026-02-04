ETV Bharat / state

बौंली में महिला की हत्या के बाद ग्रामीणों में आक्रोश, सड़क पर शव रखकर दिया धरना

कोड़याई में लूट के इरादे से महिला की गई हत्या के मामले में बामनवास विधायक ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठी.

villagers protest in Swaimadhpur
ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठी विधायक मीणा (ETV Bharat Swaimadhopur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 3:41 PM IST

सवाईमाधोपुर: जिले के बौंली थाना क्षेत्र के कोड़याई गांव में मंगलवार को जेवर लूटने को लेकर अज्ञात लुटेरों द्वारा की गई एक महिला की निर्मम हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. घटना से आक्रोशित ग्रामीण शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर जस्टाना बाईपास पर धरने पर बैठ गए. बामनवास विधायक इंदिरा मीणा भी रातभर ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठी रहीं. ग्रामीणों का धरना बुधवार को भी जारी रहा. विधायक मीणा भी धरने पर बैठी थी.

ग्रामीणों का कहना था कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, वे न तो शव उठाएंगे और न ही धरना समाप्त करेंगे. इस बीच एसपी सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से कई दौर की वार्ता के दौरान कर समझाइश का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे.

बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की यह तीसरी बड़ी घटना है. कुछ दिन पहले बामनवास के जाहिरा में भी इसी तरह एक महिला की हत्या कर जेवर लूट लिए गए थे. उस घटना के आरोपियों को भी पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई. कोड़याई गांव में मंगलवार को 60 वर्षीय महिला कमला देवी बकरी चराने गांव के नजदीक ही जंगल में गई थी. यहां गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर जंगल में लुटेरों ने महिला के दोनों पैर और गर्दन काटकर हत्या कर दी थी और उसके जेवर ले गए.

