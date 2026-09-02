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जांजगीर में अनूठा प्रदर्शन, चंदा मांग कर जिला अस्पताल को दिया, 'बर्न यूनिट खोल दीजिए सर'

जिला अस्पताल में बर्न यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर समाज सेवी कोसमंदा निवासी कृष्णा टंडन के साथ स्थानीय लोगों ने अनोखे तरीके से विरोध जताते हुए जनसहयोग अभियान चलाया. उन्होंने जिला अस्पताल के सामने टेंट लगा कर एक दान पात्र रखा और लोगों से सहयोग की अपील की.

जांजगीर: एक बच्ची की मौत से गुस्साए लोगों ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया. जिला अस्पताल के सामने टेंट लगा कर चंदा मांगा गया. इस प्रदर्शन को बंद कराने पहुंचे जिला प्रशासन को ढाई घंटे में इकट्ठा किए गए 5 हजार 925 रुपये दिए गए और जिला अस्पताल में बर्न यूनिट खोलने की मांग की गई.

जांजगीर चांपा जिला अस्पताल में बर्न यूनिट की मांग को लेकर प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

लोगों ने बताया कि जांजगीर जिले में लंबे समय से बर्न यूनिट की जरूरत महसूस की जा रही है. बच्ची की मौत के बाद यह मांग और भी गंभीर हो गई है. अभियान के दौरान लोगों से मिले सहयोग से 5,925 रुपये की राशि एकत्रित की गई.

जिला अस्पताल के सामने किसी आंदोलन के लिए नहीं बैठे बल्कि दान पात्र लेकर लोगों से सहयोग मांगे हैं. जिला अस्पताल में बर्न यूनिट नहीं होने की वजह से एक 5 साल की बच्ची की इलाज के अभाव में मौत हो गई. हमने जनसहयोग कर पैसा जमा किया ताकि अस्पताल में बर्न यूनिट बनाई जाए और किसी की इलाज के अभाव में मौत न हो. हमारी मांग है कि बर्न यूनिट को जल्द से जल्द शुरू किया जाए-कृष्णा टंडन, समाज सेवी

यहां मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिला अस्पताल में बर्न यूनिट नहीं बन पाई है. बच्ची की मौत हो गई- प्रदर्शनकारी

प्रदर्शनकारियों ने सीएम के नाम दिया ज्ञापन

जांजगीर जिला अस्पताल के सामने अस्पताल में फैली अव्यवस्था को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस और जिला प्रशासन से तहसीलदार मौके पर पहुंचे. उन्होंने गुस्साए लोगों से चर्चा की और उनकी मांगों को सुना. इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन लिया.

चंदा में जमा हुई रकम जिला अस्पताल को दी (ETV Bharat Chhattisgarh)

तहसीलदार ने नागरिकों की ओर से उठाई गई बर्न यूनिट की मांग को जायज बताया. उन्होंने कहा कि नागरिकों की मांग और अस्पताल से संबंधित अन्य शिकायतों को शासन के संज्ञान में लाया गया है, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके और जिला अस्पताल में बर्न यूनिट की सुविधा शुरू करने की दिशा में पहल हो.

5 साल की बच्ची की झुलसने से हुई थी मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)

समाज के लोगों ने बर्न यूनिट की मांग की है. जिला चिकित्सालय में बर्न यूनिट होना भी चाहिए. उनकी मांग को शासन के संज्ञान में लाकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी -शशि भूषण सोनी, तहसीलदार

जांजगीर जिला अस्पताल को अब राज्य शासन में मेडिकल कॉलेज के रूप अपग्रेड कर दिया है. इसके बाद भी जिला अस्पताल में बर्न यूनिट की व्यवस्था नहीं है. जिला अस्पताल की एक्स रे मशीन,सोनोग्राफी मशीन भी लंबे समय से खराब है.