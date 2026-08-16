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कांवड़ियों से मारपीट मामला: 2 आरोपी डिटेन, 7 दिन में गिरफ्तारी के आश्वासन पर ग्रामीणों का धरना समाप्त

पुलिस प्रशासन ने 7 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

Villagers staging a sit-in since the night.
रात से ही धरने पर बैठे ग्रामीण (Source- Locals)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2026 at 5:08 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: तुंगा थाना इलाके में कनक दंडवत यात्रा कर रहे कांवड़ियों से मारपीट का मामला सामने आया है. तुंगा के भटेरी गांव में कनक दंडवत यात्रा कर रहे कांवड़ियों के साथ मारपीट होने के बाद गुस्साए ग्रामीण कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर धरना देकर बैठ गए. ग्रामीणों ने दौसा-लवाण मार्ग पर जाम लगा दिया. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध आरोपियों को डिटेन कर लिया है. नामजद आरोपियों की 7 दिन में गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है. मामले में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अधिकारियों से वार्ता के बाद सहमति बन गई और ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया है.

तुंगा थाना अधिकारी सज्जन सिंह ने बताया कि तुंगा थाना इलाके के भटेरी गांव में कनक दंडवत यात्रा कर रहे कांवड़ियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है. परिवादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं. ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया जा रहा है. ग्रामीणों की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए. पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस जाप्ता तैनात किया है. पुलिस की टीम आरोपियों के संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है. पुलिस प्रशासन ने 7 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

ग्रामीणों से समझाइश करते पुलिस अधिकारी (Source- Locals)

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ग्रामीणों के अनुसार भटेरी गांव में 2 दिन पहले बाइक सवार युवकों से मामूली कहासुनी के बाद कनक दंडवत यात्रियों के साथ मारपीट हुई थी. मारपीट में करीब तीन-चार कावड़िए घायल हो गए. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण और कावड़िए दौसा-लवाण वाया तुंगा मार्ग पर धरना देकर बैठे थे. ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया. मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस जाप्ता तैनात किया गया. मौके पर एसीपी बस्सी और तुंगा थाना अधिकारी समेत पुलिस के कई अधिकारी भी पहुंचे.

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भाजपा नेता चंद्र मोहन मीणा ने भी पुलिस अधिकारियों से बातचीत करके जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात की. वहीं कांग्रेस विधायक लक्ष्मण मीणा ने भी ट्वीट करके पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की. पूर्व मंत्री कन्हैया लाल मीणा समेत कई जनप्रतिनिधि धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की.

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DEMAND TO ARREST ACCUSED
कांवड़ियों से मारपीट पर धरना
ASSAULT ON KANWARIYAS

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