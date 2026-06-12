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दौसा: सीकरी में क्रशर प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन, तीन युवक पानी की टंकी पर चढ़े

क्रशर इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन शुक्रवार दोपहर तक जारी था. अधिकारी समझाइश में जुटे हुए थे.

Villagers staged protest in Dausa
प्रदर्शन करते ग्रामीण (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 12, 2026 at 12:48 PM IST

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दौसा: जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के सीकरी गांव में क्रशर संचालकों के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश शुक्रवार को खुलकर सामने आया. गांव में संचालित क्रशरों द्वारा कथित रूप से नियमों और प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने के विरोध में तीन ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध ब्लास्टिंग और डंपरों से उड़ने वाली धूल के कारण क्षेत्र के लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है तथा उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि सीकरी गांव के आसपास संचालित क्रशर इकाइयों में आए दिन अवैध ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे मकानों में कंपन महसूस होता है और ग्रामीणों में भय का माहौल बना रहता है. इसके अलावा क्रशरों के लिए चलने वाले भारी वाहनों और डंपरों से उड़ने वाली धूल के गुबार के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है. ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते क्षेत्र में दमा और अन्य श्वास संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है.

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पहले भी कई बार कर चुके शिकायत: ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर वे कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं. हाल ही में स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई थी. इसके बावजूद क्रशर संचालकों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती गई. इसी नाराजगी के चलते शुक्रवार को गांव के तीन व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गए और मौके पर ही समस्या के समाधान की मांग करने लगे.

घटना की सूचना मिलते ही मानपुर थाना प्रभारी सतीश कुमार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने टंकी पर चढ़े युवकों और ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे. उनका कहना था कि जब तक प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए सिकराय एसडीएम नवनीत कुमार और तहसीलदार हेमेंद्र मीना भी मौके पर पहुंचे. टंकी पर चढ़े युवकों को उतारने के लिए समझाइश में जुटे.

प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी मौके पर ही डटे हुए थे और तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे थे. मानपुर थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि पानी की टंकी पर चढ़े युवकों को सुरक्षित नीचे उतारने और उनकी मांगों को लेकर समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं. प्रशासन और पुलिस की ओर से लगातार वार्ता जारी है.

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