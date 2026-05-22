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बहरोड़ के माजरी कलां टोल प्लाजा पर तीन घंटे 'कब्जा', स्थानीय लोगों से टोल का विरोध

तीन घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों और टोल प्रबंधन में सुलह. इस दौरान कई वाहन बिना टोल के गुजरे.

Villagers protesting at the toll plaza
टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 4:30 PM IST

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बहरोड़: जिले के बहरोड़ कुंड स्टेट हाइवे पर माजरी कलां रोडवाल टोल प्लाजा पर गुरुवार को कान्हावास के ग्रामीणों ने टोल में छूट की मांग लेकर प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने टोल प्लाजा का घेराव किया एवं टोल बूथों पर कब्जा जमा लिया. वाहनों को टोल फ्री निकालना शुरू कर दिया. प्रदर्शन के चलते टोल प्लाजा पर काफी देर तक अफरा-तफरी रही. इस दौरान ग्रामीणों की टोलकर्मियों से कहासुनी और हाथापाई भी ​हो गई.

नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र के माजरी कलां में बने टोल प्लाजा पर स्थानीय ग्रामीणों से टोल का मामला था. ग्रामीण स्थानीय लोगों से टोल नहीं लेने की मांग कर रहे थे. ग्रामीणों का कहना था, हमें दिन में कई बार माजरी तक आना जाना रहता है. हमसे बार बार टोल लिया जाता है. ग्रामीण अजय यादव ने कहा कि कान्हावास की दूरी रोडवाल टोल प्लाजा से मात्र 5 किमी है. इसके बावजूद टोल प्रबंधन स्थानीय लोगों को नियमानुसार छूट नहीं दे रहा. इससे नाराज सैकड़ों ग्रामीण सुबह 11 बजे टोल प्लाजा पहुंचे और प्रदर्शन शुरू किया.

टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण (ETV Bharat Behror)

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तीन घंटे से अधिक प्रदर्शन: प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने कहा कि स्थानीय लोगों को बार-बार टोल शुल्क देना पड़ रहा है. इससे उन्हें आर्थिक परेशानी होती है. ग्रामीणों ने मांग की कि आसपास के गांवों के लोगों को तुरंत टोल में छूट दी जाए. प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण टोल बूथों पर बैठ गए. कई वाहनों को बिना शुल्क निकलवाया. सूचना मिलने पर पुलिस एवं टोल प्रबंधन के अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया. करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों और टोल प्रबंधन में सुलह हुई, तब ग्रामीणों ने टोल चालू करने दिया. टोल प्रबंधन ने ग्रामीणों की मांग पूरा करने का आश्वासन दिया है.

Argument Between Toll Management and Villagers
टोल प्रबंधन व ग्रामीणों में बहस (ETV Bharat Behror)

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THREE HOUR PROTEST AT TOLL PLAZA
LOCAL RESIDENTA OPPOSE TOLL
VEHICLES ALLOWED TO PASS TOLL FREE
ग्रामीणों और टोल प्रबंधन में सुलह
UPROAR AT TOLL PLAZA IN BEHROR

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