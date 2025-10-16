ETV Bharat / state

मोबाइल टावर नहीं हुआ चालू तो ग्रामीणों ने लगा दी आग! पढ़ें पूरी खबर

पलामू में ग्रामीणों ने मोबाइल टावर में आग लगा दी है.

Villagers set mobile tower on fire in Palamu
मोबाइल टावर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 16, 2025 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः मोबाइल टावर चालू नहीं होने और नेटवर्क नहीं आने पर ग्रामीणों ने टावर को ही फूंक दिया. यह घटना पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कादल कुर्मी गांव के पराही टोला की है.

ये घटना बुधवार रात की है जबकि पूरा मामला गुरुवार को सामने आया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले में छानबीन कर रही है. मोबाइल टावर कंपनी की तरफ से अब तक पुलिस को किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं दिया गया.

दरअसल, पराही टोला में एक वर्ष पहले सरकारी क्षेत्र के कंपनी ने मोबाइल टावर को खड़ा किया था. टावर लगने के बाद इलाके में नेटवर्क की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों को जानकारी दी गई. इसके बाद ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में सिम कार्ड भी खरीद लिया. सिम खरीदने के बावजूद नेटवर्क नहीं आ रहा था जिस कारण ग्रामीणों में नाराजगी बढती गयी.

Villagers set mobile tower on fire in Palamu
क्षतिग्रस्त मोबाइल टावर की सामग्री (ETV Bharat)

हुसैनाबाद एसडीपीओ मोहम्मद याकूब ने बताया कि ऐसी जानकारी मिली है कि नाराज ग्रामीणों ने ही मोबाइल टावर को जलाया है पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. मोहम्मदगंज के थाना प्रभारी नारायण सोरेन ने बताया कि मोबाइल टावर कंपनी की तरफ से पुलिस को अभी तक लिखित आवेदन नहीं दिया गया है.

कंपनी ने पुलिस को बताया है कि वह मामले में खुद से जांच करेंगे की शार्ट सर्किट से आग लगी है या किसी ने जलाया है उसके बाद ही पुलिस को आवेदन सौंपा जाएगा. दरअसल जिस इलाके में यह घटना हुई है उसे इलाके में मोबाइल नेटवर्क बेहद ही कमजोर रहता है और जंगली इलाका भी है.

इसे भी पढे़ं- सारंडा जंगल में माओवादियों का आतंक, मोबाइल टावर को किया आग के हवाले

इसे भी पढ़ें- रांची में मोबाइल टावर में लगी आग, मची अफरा-तफरी

इसे भी पढे़ं- स्कूल परिसर में मोबाइल टावर लगाये जाने का विरोध, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन

TAGGED:

मोबाइल नेटवर्क कमजोर
MOBILE TOWER ON FIRE
PEOPLE ANGRY FOR NO MOBILE NETWORK
PALAMU
MOBILE TOWER FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.