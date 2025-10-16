मोबाइल टावर नहीं हुआ चालू तो ग्रामीणों ने लगा दी आग! पढ़ें पूरी खबर
पलामू में ग्रामीणों ने मोबाइल टावर में आग लगा दी है.
पलामूः मोबाइल टावर चालू नहीं होने और नेटवर्क नहीं आने पर ग्रामीणों ने टावर को ही फूंक दिया. यह घटना पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कादल कुर्मी गांव के पराही टोला की है.
ये घटना बुधवार रात की है जबकि पूरा मामला गुरुवार को सामने आया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले में छानबीन कर रही है. मोबाइल टावर कंपनी की तरफ से अब तक पुलिस को किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं दिया गया.
दरअसल, पराही टोला में एक वर्ष पहले सरकारी क्षेत्र के कंपनी ने मोबाइल टावर को खड़ा किया था. टावर लगने के बाद इलाके में नेटवर्क की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों को जानकारी दी गई. इसके बाद ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में सिम कार्ड भी खरीद लिया. सिम खरीदने के बावजूद नेटवर्क नहीं आ रहा था जिस कारण ग्रामीणों में नाराजगी बढती गयी.
हुसैनाबाद एसडीपीओ मोहम्मद याकूब ने बताया कि ऐसी जानकारी मिली है कि नाराज ग्रामीणों ने ही मोबाइल टावर को जलाया है पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. मोहम्मदगंज के थाना प्रभारी नारायण सोरेन ने बताया कि मोबाइल टावर कंपनी की तरफ से पुलिस को अभी तक लिखित आवेदन नहीं दिया गया है.
कंपनी ने पुलिस को बताया है कि वह मामले में खुद से जांच करेंगे की शार्ट सर्किट से आग लगी है या किसी ने जलाया है उसके बाद ही पुलिस को आवेदन सौंपा जाएगा. दरअसल जिस इलाके में यह घटना हुई है उसे इलाके में मोबाइल नेटवर्क बेहद ही कमजोर रहता है और जंगली इलाका भी है.
