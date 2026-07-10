7 साल की भतीजी की बेरहमी से हत्या, फिर आधी रात को कातिल को 'खाकी' पहनाकर क्यों भागी पुलिस?
सुपौल में 7 साल की भतीजी की हत्यारोपी चाचा को पुलिस ने खाकी और हेलमेट पहनाया और अपने साथ ले गई. जानें पूरा मामला..
Published : July 10, 2026 at 12:33 PM IST
सुपौल: बिहार के सुपौल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. सदर थाना क्षेत्र के परसरमा पंचायत के वार्ड संख्या 08 स्थित तेलयारी टोला में गुरुवार की देर शाम चाचा ने भतीजी की कुदाल से काट कर हत्या कर दी. घटना के बाद वह वहीं खड़ा रहा. जब अपनी ओर भीड़ को आते देखा तो उसने भाग कर एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया.
7 साल की बच्ची की निर्मम हत्या: घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया. ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि आरोपी के घर के बाहर रखे सामान और बाद में उसके घर में भी आग लगा दी गई. हालात को नियंत्रित करने के लिए आधा दर्जन से अधिक थानों की पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा. देर रात तक गांव पुलिस छावनी में तब्दील रहा.
पिता के पीछे-पीछे चल रही थी बच्ची: मृत बच्ची परसरमा पंचायत के तेलयारी टोला निवासी शंभु साह की सात वर्षीय पुत्री प्रीति कुमारी थी. परिजनों के अनुसार, गुरुवार की शाम शंभु साह खेत से काम कर पत्नी और बच्चों के साथ घर लौट रहे थे. शंभू आगे-आगे चल रहे थे, जबकि पीछे उनकी पुत्री प्रीति आ रही थी. वहीं पीछे कुछ दूरी पर पत्नी मंजू देवी एवं उनके पुत्र आयुष कुमार थे.
हत्या का कारण स्पष्ट नहीं: शंभु साह का आरोप है कि जैसे ही वे गंगा साह के घर के समीप पहुंचे, तभी गंगा साह के पुत्र राजू साह ने अचानक उनकी बेटी पर कुदाल से हमला कर दिया. आरोपी ने मासूम पर लगातार कई वार किए और तब तक हमला करता रहा, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई. आरोपी राजू साह और मृतका के पिता शंभु साह चचेरे भाई हैं. फिलहाल हत्या के पीछे क्या कारण था स्पष्ट नहीं हो सकी है.
लोगों में आक्रोश : मासूम की नृशंस हत्या की खबर फैलते ही पूरे गांव में आक्रोश की लहर दौड़ गई. देखते ही देखते घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेने का प्रयास किया. लेकिन ग्रामीणों के भारी आक्रोश के कारण पुलिस को तत्काल सफलता नहीं मिल सकी.
आरोपी के घर को फूंक डाला: इसी दौरान गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर के बाहर खड़े ई-रिक्शा, चौकी और टेबल में आग लगा दी. स्थिति लगातार बिगड़ती देख प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया.कुछ ही देर में आधा दर्जन से अधिक थानों की पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी गांव पहुंच गए.
5 घंटे तक मशक्कत करती रही पुलिस: इसके बावजूद ग्रामीणों का आक्रोश शांत नहीं हुआ. बाद में उग्र भीड़ ने आरोपी के घर में भी आग लगा दी. पुलिस और प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया. करीब पांच घंटे तक चली कार्रवाई के बाद देर रात लगभग एक बजे पुलिस ने आरोपी को उसके घर से बाहर निकाला.
जान बचाने के लिए आरोपी को पहनायी गयी खाकी: सुरक्षा कारणों से पुलिस ने आरोपी को पुलिस की वर्दी और हेलमेट पहनाकर भारी सुरक्षा घेरे में बाहर निकाला, ताकि भीड़ के बीच उसकी पहचान न हो सके और किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके. हालांकि जैसे ही ग्रामीणों को आरोपी को बाहर ले जाने की जानकारी मिली, लोगों ने पुलिस वाहन का पीछा करना शुरू कर दिया.
पुलिस का पीछा और पथराव: इस दौरान कुछ आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया और आरोपी को सुरक्षित हिरासत में लेकर थाना रवाना हो गई. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मासूम प्रीति कुमारी के शव को अपने कब्जे में लिया और एंबुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया.
पुलिस छावनी में तब्दील हुआ गांव: वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए देर रात ही फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम भी घटनास्थल पहुंची और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की. घटना के बाद रातभर परसरमा गांव पुलिस छावनी में तब्दील रहा. गांव में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई.
"आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है."- राम सेवक रावत,सदर थानाध्यक्ष
ये भी पढ़ें
समस्तीपुर हत्याकांड: अपहरण कर गला रेता, फिर मारी गोली.. जेसीबी से गड्ढा खोदकर 12 फीट नीचे दफनाया शव
पटना में पूर्व मुखिया का शव मिलने पर बवाल, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप