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7 साल की भतीजी की बेरहमी से हत्या, फिर आधी रात को कातिल को 'खाकी' पहनाकर क्यों भागी पुलिस?

सुपौल: बिहार के सुपौल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. सदर थाना क्षेत्र के परसरमा पंचायत के वार्ड संख्या 08 स्थित तेलयारी टोला में गुरुवार की देर शाम चाचा ने भतीजी की कुदाल से काट कर हत्या कर दी. घटना के बाद वह वहीं खड़ा रहा. जब अपनी ओर भीड़ को आते देखा तो उसने भाग कर एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया.

7 साल की बच्ची की निर्मम हत्या: घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया. ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि आरोपी के घर के बाहर रखे सामान और बाद में उसके घर में भी आग लगा दी गई. हालात को नियंत्रित करने के लिए आधा दर्जन से अधिक थानों की पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा. देर रात तक गांव पुलिस छावनी में तब्दील रहा.

पिता के पीछे-पीछे चल रही थी बच्ची: मृत बच्ची परसरमा पंचायत के तेलयारी टोला निवासी शंभु साह की सात वर्षीय पुत्री प्रीति कुमारी थी. परिजनों के अनुसार, गुरुवार की शाम शंभु साह खेत से काम कर पत्नी और बच्चों के साथ घर लौट रहे थे. शंभू आगे-आगे चल रहे थे, जबकि पीछे उनकी पुत्री प्रीति आ रही थी. वहीं पीछे कुछ दूरी पर पत्नी मंजू देवी एवं उनके पुत्र आयुष कुमार थे.

हत्या का कारण स्पष्ट नहीं: शंभु साह का आरोप है कि जैसे ही वे गंगा साह के घर के समीप पहुंचे, तभी गंगा साह के पुत्र राजू साह ने अचानक उनकी बेटी पर कुदाल से हमला कर दिया. आरोपी ने मासूम पर लगातार कई वार किए और तब तक हमला करता रहा, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई. आरोपी राजू साह और मृतका के पिता शंभु साह चचेरे भाई हैं. फिलहाल हत्या के पीछे क्या कारण था स्पष्ट नहीं हो सकी है.

आरोपी के घर पर लोगों ने किया हमला (ETV Bharat)

लोगों में आक्रोश : मासूम की नृशंस हत्या की खबर फैलते ही पूरे गांव में आक्रोश की लहर दौड़ गई. देखते ही देखते घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेने का प्रयास किया. लेकिन ग्रामीणों के भारी आक्रोश के कारण पुलिस को तत्काल सफलता नहीं मिल सकी.

आरोपी के घर को फूंक डाला: इसी दौरान गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर के बाहर खड़े ई-रिक्शा, चौकी और टेबल में आग लगा दी. स्थिति लगातार बिगड़ती देख प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया.कुछ ही देर में आधा दर्जन से अधिक थानों की पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी गांव पहुंच गए.