बाल विवाह रोकने गई प्रशासनिक टीम से ग्रामीणों ने की हाथापाई, नाबालिग लड़कियों को छुड़ाकर हुए फरार

पलामू में बाल विवाह रोकने गई प्रशासनिक टीम के साथ ग्रामीणों ने हाथापाई की है. इसके साथ ही ग्रामीण नाबालिग को छुड़ाकर भाग गए.

Child marriage in Palamu
मौके पर ग्रामीण और पुलिस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 12, 2026 at 8:34 PM IST

रिपोर्ट: नीरज कुमार

पलामू: जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के तलेया बभंडी इलाके में बाल विवाह रोकने पहुंची प्रशासनिक टीम के साथ ग्रामीणों और परिजनों ने जमकर हाथापाई की. टीम की गाड़ी पर हमला किया गया और सरकारी कर्मियों के साथ मारपीट की कोशिश हुई. हंगामे के बीच दो नाबालिग लड़कियों को ग्रामीणों एवं परिजनों ने छुड़ा लिया औक लेकर भाग गए.

जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि चैनपुर थाना क्षेत्र के तलेया बभंडी में दो नाबालिग लड़कियों की शादी कराई जा रही है. इनमें से एक लड़की लोहरदगा जिले की रहने वाली है, जबकि दूसरी चैनपुर थाना क्षेत्र की है. सूचना मिलते ही चैनपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) एवं पुलिस बल के साथ प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची. टीम ने वहां से दोनों नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया.

प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी से बात करते संवाददाता नीरज कुमार (ETV Bharat)

जैसे ही टीम लड़कियों को लेकर जाने लगी, ग्रामीण और परिजन उग्र हो गए. भीड़ ने प्रशासनिक टीम को कार्रवाई नहीं करने दी और गाड़ी को घेर लिया. ग्रामीणों ने हंगामा किया तथा अधिकारियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी. इसी दौरान ग्रामीणों और परिजनों ने मौके का फायदा उठाकर दोनों नाबालिग लड़कियों को छुड़ाकर फरार हो गए.

चैनपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप दास ने बताया कि डीसीपी से मिली जानकारी के आधार पर बाल विवाह रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही थी. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई को रोका गया, हाथापाई की कोशिश की गई और गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश हुई.

डीएसपी राजीव रंजन ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है. पुलिस ने वहां कैंप कर लिया है और पूरे मामले की जांच के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है.

