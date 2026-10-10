ETV Bharat / state

सिस्टम से निराश होकर ग्रामीणों ने संभाली कमान, कुदाल लेकर सड़क बनाने उतरे ग्रामीण

सड़क बनाने उतरे ग्रामीण ( ETV BHARAT )

सिमडेगा: वर्षों से सड़क की मरम्मत का इंतजार, नेताओं के आश्वासन और बदहाल रास्ते पर रोजाना संघर्ष. जब सरकारी व्यवस्था से उम्मीद टूटने लगी, तो ग्रामीणों ने खुद ही कमान संभाल ली. केरसई प्रखंड के चापाबारी से बाकीकोना और धांगरीनाचा तक जाने वाली जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए ग्रामीण कुदाल और अन्य औजार लेकर उतर पड़े. महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर श्रमदान शुरू किया. ग्रामीणों की यह पहल जहां सामुदायिक एकजुटता की मिसाल है, वहीं बुनियादी सुविधाओं को लेकर व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करती है.

मरीजों को खटिया पर ढोने की मजबूरी