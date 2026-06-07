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जल के लिए जोखिम में जान, कुएं के तल में 'जिंदगी' की तलाश, MCB जिले में हादसे के डर के बीच पानी निकालते ग्रामीण

जल के लिए जोखिम में जान, कुएं के तल में 'जिंदगी' की तलाश ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

करीब 300 की आबादी वाला नवापारा आज जल संकट की मार झेल रहा है. गांव का एकमात्र कुआं ही लोगों की प्यास बुझाने का सहारा बचा है, लेकिन उसमें भी जल का स्तर तल तक पहुंच गया है. हालत यह है कि ग्रामीणों को कई मीटर नीचे उतरकर बर्तन भरने पड़ रहे हैं. सुबह से लेकर देर रात तक कुएं के पास लंबी कतारें लगी रहती हैं, फिर भी कई परिवारों को पर्याप्त पानी नसीब नहीं हो पाता.

भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या भयावह रूप ले रही, कुएं के अंदर उतरकर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या भयावह रूप ले रही है. एक ओर सरकार हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने और जल जीवन मिशन की सफलता के दावे कर रही है, वहीं छत्तीसगढ़ के शहरों के साथ गांवों में भी इन दावों की पोल खोलती कई तस्वीरें सामने आ रही है. ऐसा ही एक मामला एमसीबी जिले की ग्राम पंचायत लोहारी के नवापारा का है. यहां हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए कुएं के अंदर उतरकर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है.

ग्रामीण रातभर जगकर एक-एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रात 12 बजे तक पानी का इंतजार, सुबह 4 बजे से लगती कतार

स्थानीय निवासी विजय सिंह बताते हैं कि पानी की समस्या ने लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. दोपहर से ही लोग पानी भरने की तैयारी में जुट जाते हैं और कई बार आधी रात तक इंतजार करना पड़ता है. इसके बावजूद सभी को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता.

गांव में हर दिन पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. कोई रात एक बजे तक पानी ढो रहा है तो कोई सुबह चार बजे से बर्तनों के साथ कुएं के पास डेरा डाल देता है. दिनभर की मेहनत के बाद भी जरूरत भर पानी नहीं मिल पाता.- गुनोतिया, ग्रामीण

गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण

स्थानीय निवासी महिपाल सिंह के अनुसार गांव में पानी की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि लोगों की नींद तक छिन गई है. दिन-रात सिर्फ पानी की चिंता बनी रहती है. जो पानी मिलता भी है, वह मिट्टी और गंदगी से भरा होता है. उसे छानकर पीना पड़ता है.

कई बार हम लोगों को कुएं के भीतर उतरकर पानी निकालना पड़ता है, हादसे का डर भी है और जिंदगी के लिए पानी भी जरूरी है.- महिपाल सिंह, स्थानीय निवासी

गांव में कई बोर कराए गए, लेकिन अधिकांश बोर फेल हो गए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जल जीवन मिशन की टंकी में लीकेज, व्यवस्था पर सवाल

इस गंभीर संकट के बीच जल जीवन मिशन की व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है. ग्राम पंचायत लोहारी के सरपंच मोती सिंह ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत निर्मित पानी टंकी में लीकेज की समस्या है, जिसकी जानकारी अधिकारियों को पहले ही दी जा चुकी है.

नवापारा पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जहां 500 से 600 फीट गहराई में ही पानी मिलने की संभावना रहती है. गांव में कई बोर कराए गए, लेकिन अधिकांश बोर फेल हो गए. केवल एक-दो बोर ही सफल हो पाए हैं.- मोती सिंह, सरपंच

कलेक्टर ने जांच और कार्रवाई का दिया आश्वासन

मामला सामने आने के बाद एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने कहा कि यह समस्या उनके संज्ञान में आई है. उन्होंने बताया कि यदि किसी विशेष पारा में जल संकट की स्थिति है तो उसका तत्काल निराकरण कराया जाएगा. यदि क्षेत्र ड्राई जोन की स्थिति में है तो वैकल्पिक जल व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.

जल जीवन मिशन की टंकी में लीकेज की शिकायत की जांच कराई जाएगी और यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.- संतन देवी जांगड़े, कलेक्टर

MCB जिले में हादसे के डर के बीच पानी निकालते ग्रामीण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जान जोखिम में डालने की मजबूरी

कहतें हैं जल है तो जीवन है और इसी जीवन के लिए गांव के लोग जान को जोखिम में डालने को मजबूर हैं. करोड़ों रुपये की योजनाओं और जल जीवन मिशन के दावों के बावजूद आखिर नवापारा के लोग आज भी कुएं के तल में उतरकर पानी खोज रहे हैं.