ग्रामीणों ने जनसहयोग से की सड़क मरम्मत, 25 गांव हो रहे थे प्रभावित, मुरुम डालकर गड्ढों को भरा

धमतरी के वनांचल क्षेत्र सिंगपुर में ग्रामीणों ने खुद ही सड़क मरम्मत का काम शुरु किया है.

Villagers repaired road
ग्रामीणों ने जनसहयोग से की सड़क मरम्मत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 1:17 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 1:24 PM IST

धमतरी : धमतरी जिले में वनांचल क्षेत्र की सड़कों का हाल बेहाल है. सड़कें जर्जर और गड्ढों में बदल गईं हैं.जिसके कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसी ही एक सड़क धमतरी के मगरलोड क्षेत्र में भी है.

सड़क मरम्मत की मांग नहीं हुई पूरी : धमतरी के मगरलोड क्षेत्र के सिंगपुर के ग्रामीणों ने कई बार सड़क मरम्मत को लेकर आवाज उठाई.लेकिन प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की पहल नहीं की गई.जिसके बाद ग्रामीणों ने बदहाल सड़क की सूरत बदलने का बीड़ा खुद ही उठाया. गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने जनसहयोग करके श्रमदान करने की ठानी है.

Villagers repaired road
25 गांव हो रहे थे प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

12 किलोमीटर सड़क की मरम्मत : ग्रामीण सिंगपुर से बेंद्राचूआ तक करीब 12 किलोमीटर लंबी सड़क को दुरुस्त कर रहे हैं. सड़क में मुरुम डलवाया जा रहा है. मगरलोड इलाके के खड़मा, मुड़केरा सहित अन्य गांव के ग्रामीण आपस में चंदा इकट्ठा करके सड़क को दुरुस्त कर रहे हैं.

Villagers repaired road
ग्रामीणों ने जनसहयोग से की सड़क मरम्मत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

25 गांव के लोग हो रहे थे प्रभावित : गांव के ग्राम पटेल जितेंद्र गंगासागर ने बताया कि मगरलोड से सिंगपुर तक 25 किलोमीटर की दूरी है. ब्लॉक मुख्यालय जाने के लिए 25 गांव पड़ते हैं. कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत डामरीकरण हुआ था.लेकिन अब सड़क जर्जर हो चुकी है.ग्रामीण बताते हैं कि इस समस्या से शासन प्रशासन को अवगत भी कराया है, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी.

ग्रामीणों ने जनसहयोग से की सड़क मरम्मत, (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमने सोचा कि गांव के जितने भी किसान भाई हैं, छोटे-छोटे जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांग कर मरम्मत का काम करवा रहे हैं. हमारा शासन से अनुरोध है कि रोड को आकर देखें. हम अपने पैसों से श्रमदान करके रोड निर्माण का काम करवा रहे हैं- जितेंद्र गंगासागर, ग्राम पटेल

ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की हालत काफी खराब है. इस मार्ग से रोजाना किसान, स्कूली बच्चे आना जाना करते हैं.

कई बार हमने शिकायत की. सड़क दुरुस्त करने की मांग के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे. इस वजह से जनसहयोग से मरम्मत कार्य करवा रहे हैं - लोमेश्वर साहू, सरपंच

ग्रामीणों की ये पहले काबिल ए तारीफ है. जब प्रशासन ने ग्रामीणों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने खुद ही सड़क की दिक्कत को दूर करने की ठानी.इसके लिए 25 गांव के लोगों से चंदा लेकर ग्रामीणों ने सड़क को चलने फिरने लायक बनाने का काम किया है. लेकिन प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द जर्जर सड़क की मरम्मत का काम करवाए ताकि आने वाले समय में ग्रामीणों को किसी तरह की परेशानी ना हो.

PUBLIC COOPERATION
सड़क मरम्मत
जनसहयोग
VILLAGES AFFECTED IN DHAMTARI
VILLAGERS REPAIRED ROAD

