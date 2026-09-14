ETV Bharat / state

पौड़ी में आबकारी विभाग की कथित छापेमारी पर विवाद, शिकायत लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे ग्रामीण

पौड़ी के कल्जीखाल क्षेत्र में आबकारी विभाग की कथित दबिश को लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे ग्रामीण, आबकारी विभाग की कार्यशैली पर उठाए गंभीर सवाल

Excise Department Raid in Divai Village
डीएम ऑफिस में ग्रामीण (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 14, 2026 at 3:22 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पौड़ी: कल्जीखाल विकासखंड के दिवई गांव में आबकारी विभाग की एक कथित छापेमारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. आबकारी विभाग की टीम की ओर से एक ग्रामीण के घर की तलाशी लिए जाने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाए हैं. मामले को लेकर ग्रामीणों ने पौड़ी पहुंचकर जिलाधिकारी से मुलाकात की और पूरे प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

ग्रामीणों के मुताबिक, बीते गुरुवार 10 सितंबर को आबकारी विभाग की टीम दिवई गांव पहुंची थी. बताया जा रहा है कि टीम एक व्यक्ति की तलाश में गांव पहुंची और इसके बाद गौरव पटवाल उर्फ गोलू के घर पहुंचकर तलाशी ली गई. परिजनों का आरोप है कि टीम में करीब 7 से 8 लोग शामिल थे, जिनमें एक महिला भी थी. टीम ने घर में शराब या अन्य आपत्तिजनक सामग्री होने की सूचना के आधार पर तलाशी ली, लेकिन तलाशी के दौरान टीम को ऐसा कोई सामान नहीं मिला और वो वापस लौट गई.

Excise Department Raid in Divai Village
डीएम दरबार पहुंचे ग्रामीण (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

2021 से देहरादून में रह रहा है परिवार: पीड़ित गौरव पटवाल का कहना है कि वो साल 2021 से अपने परिवार के साथ देहरादून में रह रहे हैं और गांव में केवल त्योहारों के दौरान ही आते हैं. गांव स्थित उनके घर में उनके बुजुर्ग माता-पिता और चचेरी बहन रहती हैं. ऐसे में उनके घर पर अचानक आबकारी विभाग की टीम के पहुंचने और तलाशी लिए जाने को लेकर परिवार ने नाराजगी जताई है.

आबकारी विभाग की कार्यशैली पर उठाए सवाल: गौरव पटवाल ने घटना के बाद एक वीडियो जारी कर आबकारी विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उनका आरोप है कि विभाग किसी सूचना के आधार पर उनके गांव स्थित घर पहुंचा, लेकिन परिवार के सदस्यों को इस कार्रवाई को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई. उनका कहना है कि यदि विभाग के पास कोई सूचना थी तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए थी.

Excise Department Raid in Divai Village
पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"मेरे घर पर पिताजी और चचेरी बहन मौजूद थी. तभी 7 से 8 लोग आए और उन्होंने गौरव उर्फ गोलू यानी मुझ पर शराब बेचने का आरोप लगाया. इसके बाद जबरदस्ती घर में घुसे और सारा सामान फैला दिया. मेरे पिताजी से भी अभद्रता की. साथ ही बहन को डराया. मैं 4-5 सालों से परिवार के साथ देहरादून में रह रहा हूं, ऐसे में मैं क्यों और कैसे शराब बेचने का काम करूंगा. मुझे ये बताएं कि शिकायत किसने की?"- गौरव, ग्रामीण

गौरव के परिजन सुरेंद्र सिंह पटवाल और अर्जुन पटवाल ने आरोप लगाया कि गुरुवार सुबह अचानक 7 से 8 लोग उनके घर पहुंचे और खुद को आबकारी विभाग की टीम बताया. परिजनों के मुताबिक, टीम ने घर की तलाशी शुरू कर दी. तलाशी के दौरान घर का सामान इधर-उधर हो गया. परिजनों का कहना है कि जब गौरव पटवाल के पिता ने टीम से कार्रवाई का कारण पूछा, तो उन्हें शिकायत मिलने की बात बताई गई. हालांकि, तलाशी के दौरान घर से शराब या अन्य कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली.

न सर्व वारंट दिखाया, न परिचय पत्र: परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि टीम की ओर से उन्हें कोई सर्च वारंट नहीं दिखाया गया और न ही सभी अधिकारियों या कर्मचारियों ने अपना परिचय पत्र दिखाया. इसी को लेकर परिजनों ने आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों में नाराजगी बढ़ गई.

डीएम ऑफिस पहुंचे ग्रामीण: सोमवार यानी 14 सितंबर को गौरव पटवाल के परिजन और क्षेत्र के ग्रामीण पौड़ी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी. ग्रामीणों ने मांग की कि आबकारी विभाग को सूचना देने वाले व्यक्ति की भी जांच की जाए. साथ ही ये भी पता लगाया जाए कि किस सूचना के आधार पर टीम गांव पहुंची और किस आधार पर घर की तलाशी ली गई.

गलत सूचना देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग: ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यदि सूचना गलत थी तो गलत सूचना देने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. यदि विभागीय कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए. उधर, प्रशासन की ओर से मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने की बात कही गई है.

"कल्जीखाल ब्लॉक से आए ग्रामीणों ने उनके समक्ष पूरे मामले को रखा है. मामले की जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."- स्वाति एस भदौरिया, जिलाधिकारी, पौड़ी

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

PAURI DM
DIVAI VILLAGE
आबकारी विभाग
पौड़ी गिवई गांव
EXCISE DEPARTMENT RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.