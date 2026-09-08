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हाईवे से 500 मीटर दूर, फिर भी सड़क को तरस रहा तूरी टोला, ग्रामीणों ने धनबाद डीसी से लगाई गुहार

धनबाद में तूरी टोला के ग्रामीण जर्जर सड़क की समस्या को लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

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जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2026 at 3:43 PM IST

3 Min Read
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धनबाद: देश आजादी के 79वें साल में पहुंच चुका है, शहरों से लेकर गांवों तक विकास की तस्वीर बदलने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बरवाअड्डा के बड़ा जमुआ स्थित तूरी टोला की तस्वीर आज भी कुछ और कहानी बयां करती है. हाईवे से महज 500 मीटर की दूरी पर बसे इस टोले के लोग आज भी पक्की सड़क के इंतजार में हैं. बारिश में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कीचड़ और जलजमाव के बीच घर से निकलना भी चुनौती बन जाता है.

सड़क की समस्या से परेशान तूरी टोला के महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग मंगलवार को अपनी फरियाद लेकर धनबाद उपायुक्त कार्यालय पहुंचे. ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर डीसी से सड़क निर्माण की मांग की और कहा कि वर्षों से आश्वासन मिल रहा है, लेकिन सड़क आज तक नहीं बन सकी.

ग्रामीणों का बयान (ETV BHARAT)

बरसात आते ही कट जाता है संपर्क

ग्रामीणों के मुताबिक गर्मी और ठंड के दिनों में तो किसी तरह खेतों और कच्ची पगडंडियों से आवागमन हो जाता है, लेकिन बारिश शुरू होते ही रास्ते की हालत बेहद खराब हो जाती है. जगह-जगह कीचड़ और पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है. ग्रामीणों का दावा है कि रास्ते में फिसलकर कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं.

स्थानीय निवासी सुधीर तूरी ने बताया कि सड़क की समस्या कोई नई नहीं है. ग्रामीण पिछले करीब 12 वर्षों से इसके समाधान के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा रहे हैं.

Villagers reached DC office for dilapidated road in Dhanbad
मिट्टी से गड्ढे भरते ग्रामीण (ETV BHARAT)

विधायक से सांसद तक लगाई गुहार, नहीं बदली तस्वीर

ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2014 से वे लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सामने सड़क निर्माण की मांग रखते आ रहे हैं. मुखिया, विधायक और सांसद तक से शिकायत की गई, लेकिन हर बार आश्वासन मिला और मामला आगे नहीं बढ़ सका. ग्रामीणों के अनुसार करीब दो महीने पहले भी एक प्रतिनिधिमंडल सांसद से मिला था. उस समय भी सड़क निर्माण की मांग रखी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई.

Villagers reached DC office for dilapidated road in Dhanbad
जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

अब डीसी से उम्मीद

लगातार मिल रहे आश्वासनों से निराश ग्रामीणों ने अब उपायुक्त से उम्मीद लगाई है. उनका कहना है कि जिला प्रशासन उनकी समस्या को गंभीरता से ले और सड़क निर्माण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दे. ग्रामीणों ने कहा कि यह सिर्फ सड़क का मामला नहीं है. खराब रास्ते के कारण बच्चों को स्कूल जाने, बुजुर्गों को आने-जाने और जरूरत पड़ने पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी परेशानी होती है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क निर्माण की दिशा में पहल नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे.

Villagers reached DC office for dilapidated road in Dhanbad
जर्जर सड़क से ग्रामीण परेशान (ETV BHARAT)

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