अंकिता भंडारी के गांव तक सड़क की मांग तेज, 10 दिन का अल्टीमेटम, विधानसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी
दिवंगत अंकिता भंडारी के गांव डोभ श्रीकोट में सड़क की सुविधा नहीं है. ऐसे में ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर पौड़ी कलेक्ट्रेट में गरजे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 9, 2026 at 5:17 PM IST
पौड़ी: दिवंगत अंकिता भंडारी के गांव डोभ श्रीकोट को सड़क से जोड़ने की मांग फिर से तेज हो गई है. इसी कड़ी में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पौड़ी कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर जिलाधिकारी एफआर चौहान से मुलाकात की.
साथ ही जल्द सड़क निर्माण की मांग रखी. इतना ही नहीं ग्रामीणों ने 10 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है. उन्होंने मांग पूरी न होने पर आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के बहिष्कार की चेतावनी भी दी.
बता दें कि अंकिता भंडारी का गांव डोभ श्रीकोट की दूरी पौड़ी-श्रीनगर हाईवे से करीब 2 से 2.5 किमी की दूरी पर है. जबकि, नर्सिंग कॉलेज से आधा किमी पहले एक लिंक सड़क भी जाती है. जो अंकिता भंडारी के गांव के ऊपर से होकर आगे जाती है.
इस सड़क से अंकिता का घर 700 से 800 मीटर की दूरी है. इसके आगे अन्य गांव 2-3 किमी की दूरी पर है. ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि राजकीय नर्सिंग कॉलेज से श्रीकोट होते हुए अनुसूचित जाति बस्ती से धौरों तोक तक यानी अंकिता भंडारी के घर तक 3 किमी मोटर मार्ग के निर्माण की जाए.
सड़क न होने से ग्रामीणों को हो रही परेशानी: ग्रामीणों का कहना है कि डोभ श्रीकोट गांव तक सड़क नहीं होने के कारण लोगों को आज भी दो से तीन किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पैदल तय करनी पड़ती है. इससे सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, बीमार लोगों और जरूरतमंद ग्रामीणों को उठानी पड़ रही है. उनका कहना है कि बीते कई सालों से गांव के लोग शासन प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग को लेकर कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण नहीं हुआ है.
"ग्राम पंचायत श्रीकोट को पौड़ी-श्रीनगर हाईवे से जोड़ने के लिए करीब 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. ग्रामीण साल 2017 से लगातार सड़क निर्माण की मांग उठा रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है."- अनुपमा, ग्राम प्रधान
"सड़क सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. सड़क बनने से पूरी ग्राम पंचायत के लोगों को राहत मिलेगी और आवागमन आसान हो सकेगा."- अनुपमा, ग्राम प्रधान
ग्रामीणों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी: वहीं, ग्रामीणों ने प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि निर्धारित अवधि में सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया, तो सभी ग्रामीण अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ श्रीकोट के पास धरना देने के लिए बाध्य होंगे. ग्रामीणों ने आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी. उनका कहना है कि लंबे समय से मांग उठाने के बावजूद सड़क सुविधा नहीं मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी है.
"पौड़ी-श्रीनगर हाईवे से गांव तक करीब तीन किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मुलाकात की है. इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से भी वार्ता की गई है. विभागीय अधिकारियों के अनुसार, सड़क निर्माण से संबंधित प्रक्रिया में ग्रामीणों को मुआवजा दिया जाना है."-एफआर चौहान, अपर जिलाधिकारी, पौड़ी
"इसके अलावा शासन स्तर पर कुछ कमियां बताई गई हैं, जिनमें सुधार किया जाना आवश्यक है. लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को नए नियमों के तहत मुआवजा वितरण की कार्रवाई जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं."-एफआर चौहान, अपर जिलाधिकारी, पौड़ी
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