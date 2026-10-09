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अंकिता भंडारी के गांव तक सड़क की मांग तेज, 10 दिन का अल्टीमेटम, विधानसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी

अंकिता भंडारी के गांव तक सड़क की मांग को लेकर पहुंचीं महिलाएं ( फोटो- ETV Bharat )

पौड़ी: दिवंगत अंकिता भंडारी के गांव डोभ श्रीकोट को सड़क से जोड़ने की मांग फिर से तेज हो गई है. इसी कड़ी में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पौड़ी कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर जिलाधिकारी एफआर चौहान से मुलाकात की.

साथ ही जल्द सड़क निर्माण की मांग रखी. इतना ही नहीं ग्रामीणों ने 10 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है. उन्होंने मांग पूरी न होने पर आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के बहिष्कार की चेतावनी भी दी.

पौड़ी कलेक्ट्रेट में ग्रामीण (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

बता दें कि अंकिता भंडारी का गांव डोभ श्रीकोट की दूरी पौड़ी-श्रीनगर हाईवे से करीब 2 से 2.5 किमी की दूरी पर है. जबकि, नर्सिंग कॉलेज से आधा किमी पहले एक लिंक सड़क भी जाती है. जो अंकिता भंडारी के गांव के ऊपर से होकर आगे जाती है.

बुजुर्ग महिलाएं भी हुईं शामिल (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

इस सड़क से अंकिता का घर 700 से 800 मीटर की दूरी है. इसके आगे अन्य गांव 2-3 किमी की दूरी पर है. ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि राजकीय नर्सिंग कॉलेज से श्रीकोट होते हुए अनुसूचित जाति बस्ती से धौरों तोक तक यानी अंकिता भंडारी के घर तक 3 किमी मोटर मार्ग के निर्माण की जाए.

अंकिता भंडारी का पैतृक घर (फाइल फोटो- ETV Bharat)

सड़क न होने से ग्रामीणों को हो रही परेशानी: ग्रामीणों का कहना है कि डोभ श्रीकोट गांव तक सड़क नहीं होने के कारण लोगों को आज भी दो से तीन किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पैदल तय करनी पड़ती है. इससे सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, बीमार लोगों और जरूरतमंद ग्रामीणों को उठानी पड़ रही है. उनका कहना है कि बीते कई सालों से गांव के लोग शासन प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग को लेकर कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण नहीं हुआ है.

डोभ श्रीकोट को सड़क से जोड़ने की मांग लेकर पहुंचीं महिलाएं (फोटो सोर्स- ETV Bharat)