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पिथौरागढ़ डीएम ऑफिस में आ धमके ग्रामीण, बोले- साहब! गैस सिलेंडर दिला दीजिए

पिथौरागढ़ में रसोई गैस की किल्लत, कलक्ट्रेट पहुंचे मड़ खड़ायत के ग्रामीण, डीएम को बताई अपनी समस्या, गैस एजेंसी प्रबंधक ने दिया ये आश्वासन

GAS CYLINDER CRISIS PITHORAGARH
पिथौरागढ़ डीएम ऑफिस में गरजे ग्रामीण (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 16, 2026 at 8:38 PM IST

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पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ जिले में रसोई गैस का संकट कम नहीं हो रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिनों में गैस वितरण की व्यवस्था से और भी परेशानी बनी हुई है. गैस संकट से जूझ रहे मड़ खड़ायत के ग्रामीण कलक्ट्रेट पहुंचे. इस दौरान उन्होंने डीएम को समस्या बताई. इसके बाद जिला पूर्ति अधिकारी और गैस एजेंसी प्रबंधक का घेराव कर जल्दी सिलेंडरों का वाहन क्षेत्र में भेजने की मांग की.

कलक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे मड़ खड़ायत के ग्राम प्रधान दीपक सिंह खड़ायत ने कहा कि गांव में 45 दिन पहले सिलेंडर की गाड़ी आई थी, लेकिन ज्यादातर उपभोक्ताओं के पास डीएससी नंबर नहीं था. मड़ खड़ायत के साथ ही घुनसेरा गांव और सिलौली गांव भी हैं. गांव में लकड़ी की भी व्यवस्था नहीं है और लोग परेशान हैं. जिस पर जिलाधिकारी और गैस एजेंसी प्रबंधक की ओर से जल्द वाहन गांव में भेजने की बात कही गई.

GAS CYLINDER CRISIS PITHORAGARH
अपनी समस्या लेकर पहुंचीं बुजुर्ग महिला (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"सिलेंडर नहीं मिलने से समय पर चाय भी नहीं मिल रही है. सभी ग्रामीण परेशान हैं. नगर में सिलेंडर वितरित हो रहे हैं, लेकिन गांव की कोई सुध नहीं ली जा रही है."- माधवी देवी, बुजुर्ग महिला

गैस संकट दूर करने की मांग को लेकर गुरुवार को कामकाज छोड़कर महिलाएं कलक्ट्रेट पहुंचीं. महिलाओं ने कहा कि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि गैस के लिए विभागों के चक्कर काटें. इसलिए प्रशासन को गैस का इंतजाम करना चाहिए.

"गैस की बहुत परेशानी हो रही है. कई परिवार ऐसे हैं जिनमें विवाह कार्यक्रम होने हैं. लोग परेशान हैं. प्रशासन को जल्दी इस समस्या को दूर करना चाहिए."- कमला खड़ायत, मड़ खड़ायत गांव

"हर महीने पांच तारीख को गैस आती थी. इस समय 45 दिन में गैस भेजी जा रही है. अब काफी ज्यादा समय हो चुका है. अब भी कल परसों भेजने का केवल आश्वासन दिया जा रहा है. डीएम को मांग पत्र सौंपकर जल्द रसोई गैस की समस्या दूर करने की मांग की गई है."- कमल भट्ट, प्रधान, घुनसेरा गांव

इतना ही नहीं जिला मुख्यालय समेत बेरीनाग, गंगोलीहाट, धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट आदि क्षेत्रों में लगातार रसोई गैस की किल्लत बनी हुई हैं. जिससे लोग खासे परेशान हैं. वहीं, पिथौरागढ़ गैस एजेंसी की प्रबंधक उषा राणा ने गैस सिलेंडर से भरे वाहन भेजने की बात कही.

"पूर्व में भी गैस का वाहन क्षेत्र में भेजा गया था. शुक्रवार को मड़ खड़ायत गांव में सिलेंडर भेजे जाएंगे."- उषा राणा, प्रबंधक, गैस एजेंसी पिथौरागढ़

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पिथौरागढ़ में रसोई गैस की किल्लत
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