रांची के बुंडू में ऑनलाइन खतियान में गड़बड़ी के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश, टूटी पड़हा समिति के नेतृत्व में निकली रैली
रांची के बुंडू में ऑनलाइन खतियान में गड़बड़ियों के खिलाफ ग्रामीणों ने रैली निकाली.
Published : October 30, 2026 at 8:41 PM IST
रांची: ऑनलाइन खतियान में जाति, खाता नंबर और प्लॉट संख्या से जुड़ी त्रुटियों को लेकर रांची के बुंडू में हजारों ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला. टूटी पड़हा समिति, झारखंड के नेतृत्व में आयोजित आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान और आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए. रैली बुंडू एसएस हाईस्कूल से शुरू होकर बुंडू नगर के मार्गों से गुजरते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंची. प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर, तख्तियां और पारंपरिक हथियार थे. उन्होंने नारेबाजी करते हुए ऑनलाइन खतियान में दर्ज गलतियों को जल्द दुरुस्त करने की मांग उठाई.
6 पंचायतों के करीब 733 खतियानों में गड़बड़ी का दावा
प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, बुंडू प्रखंड की करीब 6 पंचायतों में ऑनलाइन खतियान से संबंधित त्रुटियां सामने आई हैं. उनका दावा है कि लगभग 733 खतियानों में गड़बड़ी दर्ज है. इनमें जाति के नाम के साथ खाता संख्या और प्लॉट संख्या की गलत प्रविष्टियां भी शामिल हैं.
ग्रामीणों ने बताया कि करीब 5 साल पहले जब उन्होंने अपने जमीन के दस्तावेजों की जांच की, तब इन विसंगतियों का पता चला. कई मामलों में मुंडा जाति के स्थान पर स्वांसी दर्ज होने जैसी गलतियां भी सामने आई. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जमीन के महत्वपूर्ण दस्तावेजों में इस तरह की त्रुटियां रहने से संबंधित परिवारों को जमीन और राजस्व से जुड़े कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
15 दिनों में सुधार की मांग, सड़क जाम की चेतावनी
प्रखंड कार्यालय पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने अंचल अधिकारी हंस हेम्ब्रम से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी. उन्होंने सभी प्रभावित खतियानों में दर्ज गलतियों को 15 दिनों के भीतर सुधारने की मांग करते हुए सीओ को ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही इस समस्या का जल्द समाधान होना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर सभी त्रुटियों का सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर सड़क जाम करने की भी बात कही गई.
1 महीने के लिए खोला गया है सुधार पोर्टल: सीओ
मामले पर बुंडू के अंचल अधिकारी हंस हेम्ब्रम ने बताया कि खतियानों में जातिगत त्रुटियों सहित दूसरी प्रकार की गलतियों को दूर करने की प्रक्रिया कुछ दिन पहले ही शुरू कर दी गई है. इसके लिए उच्च अधिकारियों की ओर से ऑनलाइन पोर्टल एक महीने की अवधि के लिए खोला गया है, ताकि संबंधित दस्तावेजों में दर्ज त्रुटियों का सुधार किया जा सके. उन्होंने बताया कि कुछ खतियानों में मुंडा की जगह स्वांसी दर्ज होने जैसी गलतियां भी सामने आई हैं और इनके निराकरण की प्रक्रिया चल रही है.
सीओ ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने 15 दिनों के भीतर सुधार पूरा करने की मांग रखी है. उनकी मांग को देखते हुए वे प्रयास करेंगे कि एक महीने की निर्धारित अवधि से पहले ही 15 दिनों के अंदर सुधार की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए.
ग्राम प्रधानों के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुंचेगी जानकारी
अंचल अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि खतियानों में जिन त्रुटियों का सुधार किया जाएगा, उसकी जानकारी संबंधित ग्राम प्रधानों को भी दी जाएगी. इससे ग्राम प्रधानों के माध्यम से ग्रामीणों को सुधार कार्य की प्रगति और संबंधित दस्तावेजों में हुई कार्रवाई की जानकारी मिलती रहेगी.
काफी देर तक चली बातचीत के बाद प्रदर्शनकारियों ने सीओ को ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों ने दोहराया कि उन्हें 15 दिनों के भीतर सुधार का परिणाम चाहिए. वहीं, जिला प्रशासन की ओर से प्रक्रिया शुरू होने और निर्धारित समय से पहले काम पूरा करने का प्रयास करने की बात कही गई है. अब आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन कितनी तेजी से प्रभावित खतियानों की त्रुटियों का निराकरण कर पाता है.
ये भी पढ़ें- विपक्ष के प्रदर्शनों के जवाब में BJP का देशव्यापी पदयात्रा अभियान, वरिष्ठ नेता करेंगे नेतृत्व
वोट बचाओ-देश बचाओ रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस चला रही जनजागरण अभियान, झारखंड से हजारों कांग्रेसी होंगे शामिल
राहुल गांधी के सवाल पूछने पर भाजपा को क्यों हो रही है परेशानी? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने साधा निशाना