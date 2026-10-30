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रांची के बुंडू में ऑनलाइन खतियान में गड़बड़ी के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश, टूटी पड़हा समिति के नेतृत्व में निकली रैली

ऑनलाइन खतियान में गड़बड़ी के खिलाफ ग्रामीणों की रैली ( Etv Bharat )

रांची: ऑनलाइन खतियान में जाति, खाता नंबर और प्लॉट संख्या से जुड़ी त्रुटियों को लेकर रांची के बुंडू में हजारों ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला. टूटी पड़हा समिति, झारखंड के नेतृत्व में आयोजित आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान और आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए. रैली बुंडू एसएस हाईस्कूल से शुरू होकर बुंडू नगर के मार्गों से गुजरते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंची. प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर, तख्तियां और पारंपरिक हथियार थे. उन्होंने नारेबाजी करते हुए ऑनलाइन खतियान में दर्ज गलतियों को जल्द दुरुस्त करने की मांग उठाई.

6 पंचायतों के करीब 733 खतियानों में गड़बड़ी का दावा